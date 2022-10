Herečka z Druhej šance Lívia Bielovič má za sebou najhoršie kolo Tvojej tváre. Nie však preto, že by ,,dovrzala” svoje vystúpenie. V nedeľu podala ako Michael Jackson perfektný výkon, no porota ju opäť ako víťazku nezvolila. A po vypnutí kamier to na ňu mimoriadne doľahlo.

Lívia Bielovič si v rulete vylosovala hviezdu obrovských rozmerov – Michaela Jacksona a jeho hit Bad. „Prosím vás odpustite mi všetci tí moji hejteri, ktorí ma začnú hejtovať hneď po vystúpení. Ja tam vypustím všetko zo seba, naozaj som preto urobila maximum,” odkázala Liv divákom pred samotným vystúpením.

Liv Bielovič verila, že svojím číslom všetkých ohúri a konečne celé kolo vyhrá. Zdroj: TV Markíza

„Na úvod iba jedno jediné upozornenie. Toto všetko sa naučila za jeden týždeň,” povedal moderátor Martin Nikodým a herečka mu do toho okamžite skočila. „Menej! Lebo som celé dva dni od rána do večera natáčala Druhú šancu,” opravila ho a dala tak najavo, že náročnú choreografiu a spev ‚zmákla‘ za extrémne krátky čas. „Tak hádam ťa v tejto šou už nič ťažšie nečaká,” dodal Martin. Porota ju následne vychválila do nebies a na Liv bolo vidieť, že po takom náročnom čísle už konečne čakala, že tentoraz vyhrá skutočne ona. Keď však začalo konečné bodovanie, prišla studená sprcha. Kuly jej dal iba 3 body, no Attila ju šokoval ešte viac. „Liv dávam jeden bod,” oznámil a ona mu urazene a nahnevane odvrkla: „Dobre!” Ani Zuzana Kubovčíková Šebová ju nepotešila, keďže od nej dostala iba 2 body. Jediný Čeky jej dal 7 bodov. Herečka po svojom doteraz najlepšom vystúpení skončila na chvoste rebríčka a víťazkou sa stala Simona Salátová, ktorá sa premenila na speváka Weird Al" Yankovic.

A ako sme sa dozvedeli od nášho zdroja, po vypnutí kamier dala Lívia jasne najavo, ako ju porota naštvala. „Liv čakala, že vyhrá už dávnejšie, ale stále nič. A toto mal byť jej moment, ale neprišlo to. Hneď po natáčaní odchádzala z Incheby rozladená a uplakaná. Už počas bodovania na nej bolo vidieť, že potláča slzy a hnev,” povedal nám náš zdroj zo zákulisia šou.