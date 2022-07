Herečka Kristína Greppelová (37) aktuálne účinkuje v jojkárskom seriáli Šťastná rybka, kde hrá kaderníčku Táňu, švagrinú hlavného hrdinu. V rozhovore nám prezradila, čo má spoločné so svojou postavou a aj to, čomu sa venuje vo voľnom čase.

V seriáli Šťastná rybka vyhrá Dodo 10 miliónov eur. Podávate športku, kupujete žreby alebo sa zapájate do súťaží o výhru? Podarilo sa vám už niekedy niečo vyhrať?

– Kupujem si stále stieracie lósy. Dokonca, keď som mala svadbu, všetkým som povedala, nech mi kúpia lósy a nie kvety, ale výhra nestála za reč. Čo sa mi však pravidelne deje, je, že nachádzam veci, napríklad peňaženky, náušnice, prstene, hodinky a tak.

Čo by ste urobili, ak by ste vyhrali veľkú sumu v lotérii?

– Určite by som si časť nechala na horšie časy, ale veľkú časť by som dala môjmu otcovi, aby ju zdvojnásobil (smiech), a keby už bola zdvojnásobená, tak by som pomáhala ľudom.

Marcel Ochránek stvárňuje podnikateľa Romana. Jeho manželku hrá Kristína Greppelová. Zdroj: Marian Datko

Čo je pre vás najväčšia výhra v živote?

– Moja najväčšia výhra, nech to znie ako klišé, ale tak to je, že mám úžasné zdravé deti.

Keby ste mali možnosť splniť si tri želania, čo by ste si priali?

– Vždy, keď si niečo želám, či pri padaní hviezdy, alebo nájdení štvorlístka, je to jedna jediná vec, a to nech sme celá rodina zdravá a nech sa nič nemení. Sme veľká šťastná rodina.

Ako sa vám páči vaša postava? Máte niečo spoločné?

– Moja postava sa mi hrá veľmi dobre, lebo je jasne nasmerovaná a presne viem, čo mám od nej čakať. Musíme mať aj niečo spoločné, aby sme boli autentické. Je to obetavá mama a dobrá žena a to máme spoločné.

Opäť ste sa ocitli v rodinnej komédii, prirástol vám tento žáner k srdcu?

– To, či prirástol, neviem, uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale robiť komédiu je podľa mňa ťažšie ako robiť drámu. Skrátka humor má každý iný, ale ľudia zväčša trpia rovnako, takže komédia je výz- va a ja si ju vždy rada „lajsnem“.

Nakrúcali ste hlavne v exteriéroch, spomeniete si na nejaký deň, ktorý vám zostal pre niečo v pamäti?

– Jeden z najlepších dní bol ten, kde chodím na koníku… Je to krásny pocit, ktorý som mala prvýkrát v živote a som za neho veľmi vďačná, milujem zvieratká a kone sú také majestátne, že som mala chuť sa pred ním pokloniť, ale namiesto toho som ho mojkala celý deň.

Poznačila vás nejaká postava natoľko, že ste sa z nej nedokázali vyzliecť?

– Áno, ale to sa týkalo skôr divadla. Keď skúšate niečo 3 mesiace, vie sa vám to dostať pod kožu. Neustále nad tým premýšľate a nedáte si pokoj.

Kristína Palonder Greppelová, s manželom Tomášom Palonderom a dcérou Charlottkou Zdroj: https://www.instagram.com/p/CCx8uLknZrm/

Aké povolanie vás v detstve lákalo a prečo?

– Vždy som chcela byť herečka, už od 4 rokov. Už som to aj vravela, že keď mama vyprážala rezne, ja som sa klaňala, lebo mi to pripomínalo potlesk. Vždy som spievala a bola som jedno z tých otravných detí, čo stále chcú byť stredobodom, a už od 12-tich som hrávala v divadle. Splnil sa mi môj sen.

Čo rozhodlo, že ste sa stali herečkou? Ako ste sa k tomu prepracovávali – krúžky, hudba... škola, vystúpenia?

– Ako vravím, rozhodla som sa v útlom detstve a hrávala som v detskom divadle Úsmev ešte aj so Zuzkou Šebovou. To bol krásny čas, na ktorý rada spomínam.

Marcel Ochránek a Kristína Greppelová. Zdroj: Marian Datko

Čomu sa venujete vo voľnom čase? Záľuby – šport, joga, kreatívne veci, hudba, spev, varenie, pečenie, záhradkárčenie...

– Momentálne sa venujem mojej 16-mesačnej dcére a popritom každý deň zabehnem 10 km, nech som fit, chodím veľa do lesa a ukazujem malej krásu života a nič mi nechýba.

Máte/mali ste nejaké zvieratko? Ak áno aké, ako dlho...

– Zvieratká sú neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Mala som všetko – zajačikov, škrečkov, morské prasiatka, hus, psíka. Teraz mám veeeeľkého psíka československého vlčiaka, teda vlčiačku. Je to polovlk, ktorý vyzerá ako vlk, momentálne na ňu nemám toľko času, ako by som chcela a všetku starosť o ňu prebral manžel, už sa teším, keď malá bude veľká a budeme sa jej venovať spolu, lebo Nera (môj vlk) je taký malý koník, ktorý behá skáče a keď také 40 kg vĺčatko skočí s láskou na malú, tak neviem, ako by to dopadlo. Malá ju má rada a navzájom sa veľmi chcú hrať, ale zatiaľ sa bojím.

Aké sú vaše plány, sny? Čo chcete, aby sa vám do budúcnosti splnilo? V pracovnej aj v súkromnej oblasti.

– V súkromí si želám, ja viem, že je to klišé, ale aby som mala šťastné a zdravé deti. A pracovne by som si veľmi želala urobiť moje zájazdové predstavenie, samozrejme, komediálneho charakteru, lebo som rada, keď sú ľudia spokojní.

