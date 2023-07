V rozhovore s kamarátkou Bibiánou Ondrejkovou, ktorá je moderátorkou podcastu Po špičkách, sa herečka Jana Hubinská rozrozprávala o náročných obdobiach, ktoré ju zastihli. „V živote mi vyšlo všetko okrem mužov,“ smiala sa držiteľka prestížnej ceny Český lev. Ondrejková, ktorá pôsobí v rámci aliancie Nie rakovine, sa herečky pýtala aj na jej zdravie. Je známe, že Hubinská v minulosti až dvakrát prekonala rakovinu. V roku 2003 jej diagnostikovali dedičné ochorenie prsníka. To ju však nepoložilo a už niekoľko dní po operácii hrala v predstavení. Jej kolegovia nemali ani tušenia, že v jej živote niečo nie je v poriadku.

Jana Hubinská miluje svoj život. Zdroj: Instagram Jana Hubinská

Vďaka svojej pohotovosti herečka vyhrala boj nad zákernou rakovinou aj druhýkrát. Na svojom krku si všimla hrčku, lekári jej identifikovali rakovinu štítnej žľazy a ihneď musela podstúpiť operáciu. Keďže išlo o náhly zákrok blízko hlasiviek, obávala sa, že o nich príde. Jej obavy bola však zbytočná a všetko dobre dopadlo. Aby toho nebolo málo, koncom roka 2017 bojovala so zrakom. Musela absolvovať až dve operácie sietnice, pretože oslepla na jedno oko. Našťastie aj táto operácia dopadla dobre a zrak sa jej vrátil.

Jana Hubinská na motorke. Zdroj: SEBENA

„Prišli otázky ako ‚Prečo práve ja?‘, ale veľmi rýchlo som si odpovedala. Mala som genetickú predispozíciu a aj životný štýl, ktorý som mala. Podstatné je, ako z toho von, keď som tam už bola,“ prezradila. „Vždy som mala šťastie, že som na to prišla zavčasu. Je podstatné počúvať svoje telo, lebo je múdre. Jediná víťazná cesta je to, že na to človek príde skôr, ako bude neskoro,“ priznala s tým, že pre ňu bola veľkou motiváciou dcéra, ktorá mala len 10 rokov. „Základom úspechu je nevzdať sa, zabojovať a povedať si, že život je prenádherný a chcem si ho užiť,“ odkázala.