Do spoločnosti chodí Eva Holubová (64) rada s dcérou Karolínou (27) a jej priateľom, ale s manželom Miroslavom Zdeňkom (67) nikdy. Ako hovorí ich dcéra: "Tato je taká naša pani Columbová."

Herečka žije s výtvarníkom Miroslavom Zdeňkom už 32 rokov. Zobrali sa však až v roku 2009 v USA, keď ich k tomu „dokopal“ režisér Miloš Forman († 86). Ako sama herečka napísala na sociálnej sieti, manželský sľub zložili do rúk americkej farmárky írskeho pôvodu a spomínaného režiséra. Nezaznelo však české Ano, beru si tě, ani anglické Yes, I do. Zložili originálny manželský sľub. „Týmto prsteňom sa ti odovzdávam a sľubujem ti lásku, vernosť a oddanosť na veky vekov," odtajnila svojho času herečka.

Eva Holubová patrí k najznámejším herečkám na českej scéne. Manžela však pred verejnosťou tají - alebo ho aspoň príliš neukazuje. Zdroj: RTVS

Herečka oslávila svadbu doma s najbližšími priateľmi a dopredu odmietla svadobné dary. K desiatemu výročiu svadby v roku 2019 potom na sociálnej sieti napísala: „Bola to dobrá svadba, ostala na ňu krásna spomienka a ešte krajší záväzok. Ďakujem vám, Miloško a Martinka (manželka režiséra - pozn. red.), možno by sme sa bez vás nerozhojdali. Vystrojili ste nám náramnú svadbu."

Svadba Evy Holubové mnohých prekvapila. Mysleli si totiž, že je už dávno vydatá. Veď o svojom priateľovi vždy hovorila ako o svojom mužovi. „Môj muž hovorí, že sme si ostali. Stretli sme sa na dne, unavení zo sebadeštrukcie, ktorá navyše stále neprichádzala. V stave, kedy sme ani jeden už nemali dôvod pred sebou samými alebo pred sebou navzájom niečo predstierať,“ prekvapila kedysi herečka v rozhovore pre iDNES.cz.

Herečka si na svojom manželovi najviac cení jednu vec. „Manželovi bolo bohato dopriate zmyslu pre humor. Rád sa smeje a mňa baví ho rozosmievať,“ pochválila sa herečka.

Eva Holubová s režisérom Milošom Formanom, ktorý jej zorganizoval svadbu. Zdroj: Profimedia

Spoločné fotky však neukazuje, až teraz po dlhom čase urobila výnimku. Zverejnila foto z predvečera svadby a aktuálny záber s manželom. Tak sa pozrite, ako tajuplný a utajovaný manžel Evy Holubovej vyzerá!

Herečka a výtvarník mají spolu dve dospelé 29-ročné deti - dvojčatá: syna Adama a dcéru Karolínu, s ktorou Holubová aj vystupuje a účinkuje.