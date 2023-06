Herečka Zdena Studenková (68) a režisér Stanislav Párnický († 77), ktorý zomrel 31. marca 2023, tvorili pár 14 rokov. Majú spoločnú dcéru Simonu (43), ktorá je Studenkovej jediným dieťaťom. Napriek tomu však nemajú ideálny vzťah. Je to práve kvôli rozvodu s Studenkovej s Párnickým.

Rozvod totiž iniciovala Zdena, ktorá sa zamilovala do výrazne mladšieho dirigenta Braňa Kostku (51) počas skúšania muzikálu Pokrvní bratia. Mnohí si z ich vekového rozdielu robili žarty a predpovedali im rýchly koniec. No nestalo sa tak a dvojica tvorí stabilný pár dodnes.

Proti tomuto vzťahu sa búrila aj Studenkovej dcéra Simona, vtedy 13-ročná. „Mala som vtedy 39 a Branko 22. Pre okolie to bolo príšerné a nepredstaviteľné. Aj moja mama zaujala postoj ‚buď on alebo ja‛,” priznala kedysi Studenková pre magazín iDnes.cz a dodala: "Myslím si, že som to dcére dala vyžrať. Nebola som schopná ústupku. Hovorila som si, prečo sa mám vzdať niečoho, čo teraz bytostne potrebujem, keď ona raz bude z domu preč. Kvôli čomu to mám urobiť?"

Zdena Studenková a Braňo Kostka sú spolu dodnes, hoci si mnohí mysleli, že im vzťah nevydrží. Zdroj: Archív NMH

Ani kvôli mame a dcére sa Studenková nebola ochotná Braňa vzdať. „Práve naopak, kvôli Brankovi vsom bola ochotná obetovať všetko ostatné. Aj manželstva. Mala som vtedy šťastie, že som si zarobila zahraničným seriálom na vlastný dom. Vyplatila som bývalého manžela a zostala som v dome s dcérou a priateľom,” prezradila pre iDnes.cz.

Simona nesúhlasila s rozvodom rodičov a odvtedy sú jej vzťahy s mamou na bode mrazu. „Ja som sa nikdy nezverovala mojej mame, moja dcéra sa nezveruje mne. Aj ma to mrzí, ale čo už, je to tak,“ priznala kedysi Studenková.

