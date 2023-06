V piatkovom finále Ruže pre nevestu si Tomáš napokon vybral mladučkú Petranu a definitívne zabuchol dvere pred favoritkou Mirkou. Dvojica sa po šou vrhla do reálneho života, dokonca spolu odcestovali do Bangkoku, kde jej Tomáš predstavil svoj svet. Jeho rozhodnutie sa však u mnohých nestretlo s pochopením a výber Petrany ako nevesty si nevedeli vysvetliť. Čo na to však hovoria tie najkompetentnejšie, jeho zvyšné nevesty?

Mirka

Myslím si, že Tomáš si vybral asi babu, na ktorú momentálne mentálne mal. Myslím si, že ja som bola preňho možno dosť silná povaha a mala som veľmi silne stanovené ciele. Bola som preňho asi „too much”, on možno má v hlave, že takúto babu raz chce, takýto seriózny vzťah, pretože vlastne celý čas prezentoval, akú ženu si chce vybrať, ale vybral si ženu, na akej úrovni sa možno práve nachádzal a možno si ešte musí prejsť niečím toxickým znovu, aby to pochopil. Vybral si asi babu, ktorá mu najviac ladila, a na ktorú mal, jednoducho na mňa nemal.

Mirke bolo po Tomášovom rozhodnutí do smiechu. Zdroj: TV Markíza

Tereza

Tomáš si vybral tak, ako si vybral, bolo to jeho rozhodnutie. Ja som aj v našich súkromných rozhovoroch, ktoré sme mali veľakrát, hovorila, aby si vybral tak, aby bol on šťastný a spokojný. A predsa len, v tej bubline a v tej šou človek nevidí všetko tak, ako je naozaj, a čo sa týka žiarlivosti, tak aj ja som žiarlila. Aj keď... áno, Petrana žiarlila oveľa viac, ale bolo to jeho rozhodnutie a ja som ho potom rešpektovala.

Tereza Tomášovo rozhodnutie rešpektuje. Zdroj: tv markíza

Bejba

Bola som prekvapená, ale najmä v Turecku, keď sme vedeli, že si vybral Petranu. Ale teraz, keď som si pozrela celú časť, tak sa ani nečudujem, že si ju vybral. Fakt sa do nej asi zaľúbil, že vtedy to tak cítil a vtedy to tak chcel, takže vôbec sa nečudujem. Ono sú tam fakt nastavené veci, keď proste človek má tak nastavenú hlavu, že sa do danej osoby zaľúbi. Je to prostredie a aj tie podmienky vytvorené úplne pre ňu.

Bejba bola spočiatku skutočne prekvapená. Zdroj: Instagram/bejba99

REAKCIE OSTATNÝCH DIEVČAT SI PREČÍTAJTE NA ĎALŠEJ STRANE