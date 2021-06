Robo Roth bol vždy svojský. V Slovenskom národnom divadle hráva náročné úlohy a v seriáloch by ste ho hľadali márne. Pravidelne sa poslucháčom prihovára z rádia a jeho hlas počuť aj z dabingu. Pred pár dňami sa objavil v relácii Marka Vagoviča, v ktorej priznal, že nedávno stretol v meste Roberta Fica. Herec bol práve s dcérou. „Ty si jej vtedy povedal, vidíš tamtoho...“ povedal Vagovič. „A ona to doplnila sama,“ reagoval Roth, ktorý ostro pokračoval.

Herci Ivana Kuxová a Róbert Roth v divadle. Zdroj: Filip Vančo

„Vtedy som pochopil takú vlastnú dichotómiu, že jej nemôžem vynadať, lebo má pravdu. No na druhej strane jej musím povedať, že toto slovo nech nepoužíva. Viem, že to slovo priniesla zo školy. Nekomentoval som to, tiež som mal strašnú chuť si udrieť. Nič som neurobil, no cítil som sa veľmi bezmocne. Pamätám si túto situáciu spomalene ako z jedného zlého hollywoodskeho filmu. Vidím seba, ako robím tigrí skok, ako na Fica skáčem, ako on padá do prachu a pokúša sa niečo povedať. Vtedy sa blíži pomaly päsť s touto mojou lebkou na prsteni a ja ho utlčiem do toho námestia SNP. No nestalo sa to,” opísal Roth svoju víziu.

Prečítajte si tiež: