Pavol Topoľský sa aktuálne pripravuje na letné open-air turné pripravovaného kultového muzikálu Fontána pre Zuzanu. Predstaví sa ako otec Zrubec, ktorého v pôvodnej filmovej predlohe stvárnil Slavo Záhradník († 54). „Bol som fanúšikom filmov už v minulosti, samozrejme. Neviem už síce, aký to bol rok, ani koľko som mal ja, ale, samozrejme, si to pamätám a veľmi sa mi to páčilo,“ prezradil nám nedávno. Celý projekt vzniká pod dohľadom pôvodného režiséra Dušana Rapoša v spolupráci s režisérom a choreografom Jaroslavom Moravčíkom, ktorý do projektu prizval aj práve Topoľského.

Herec Pavol Topoľský je známy dabingový herec. Zdroj: tv markiza

„Vzniklo to vlastne úplne náhodou. Stretli sme sa s Jarom v divadle a zhodou okolností som sedel vedľa Lucie Vráblicovej a on k nám prišiel a systémom ako on rozpráva, na nás vyhŕkol. ,Počúvajte, idem robiť takú Fontánu pre Zuzanu a čo keby ste tam hrali...‘ a my dvaja ibaže dobre kedy, čo, ukáž nám a on dobre, dobre. Zrazu o 2 dni ‚tak príďte tam a tam’ a nejako to tak rýchlo prišlo. Hneď sme dostali do ruky scenár, úplne som ani nemal predstavu, o čo ide, ale tak postupne už začínam mať obraz. Myslím si, že som neurobil zle,“ opísal nám, ako sa dostal k ponuke. Dodal, že síce ide o muzikál, on sám však toho veľa nezaspieva. „To gro spevu nechávame na mladých,” hovorí.

Pavol Topoľský sa predstavil aj v relácii Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: TV Markíza

Topoľského však diváci už nejaký ten piatok vídavajú ako záporáka v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde bol nútený vyjsť zo svojej komfortnej zóny. „Je to rozdiel oproti tomu, ako ma väčšinou zaraďujú. Ľudia na ulici majú tendenciu si vás spájať s postavou. A to sa mi aj stalo, že ma zastavili a spýtali sa ma, či som naozaj taký ha*zeľ. Neviem si predstaviť, čo by sa stalo, kedy som toto hral roky. Zrejme by som bol ľuďom odporný, ako bol kedysi doktor Cvach (Nemocnica na kraji mesta, pozn. red.). Ale baví ma to, lebo viem, že taký nie som a nech si myslia, čo chcú," priznáva.

Tlačovka k predstaveniu muzikálu "Fontána pre Zuzanu" v Rusovciach. Na snímke Pavol Topoľský. Zdroj: EMIL VAŠKO

Sám sa o históriu nikdy výnimočne nezaujímal, ale vie si veľmi dobre predstaviť, akí boli ľudia ako jeho postava v seriáli. „Keď sme točili, tak som mal až zimomriavky na chrbte a pýtal som sa, to na- ozaj? A áno, toto sa naozaj dialo,“ prezradil zo zákulisia. Zároveň dodal, že nevie zhodnotiť, či seriál ako Dunaj pomáha edukovať mládež v tejto historickej problematike, ale „bodaj by”!