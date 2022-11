Je mladý, neokukaný, sympatický a navyše veľký fešák. Herec Dušan Ambróš (29) je divákom známy zo seriálov z lekárskeho prostredia, no najnovšie pričuchol aj k práci moderátora. Na JOJ-ke má pod palcom vedomostnú reláciu Riskuj! Aký je však v súkromí? Vyspovedali sme ho a priznal nám aj to, akú má úchylku.

​Diváci vás spoznali ako mladého začínajúceho herca, ktorý sa začal objavovať v seriáloch. K čomu máte teraz bližšie? K herectvu či k moderovaniu?

Túto otázku dostávam pravidelne a vždy sa nad ňou len pousmejem. Baví ma oboje a zároveň v oboch som stále vo fáze naberania skúseností a preto som vďačný za príležitosti, ktoré som dostal. Budem rád, keď aj naďalej budem môcť robiť oboje a ľudia z toho budú mať radosť minimálne tak ako ja. S určitosťou môžem povedať len to, že keby som robil len jedno z toho, to druhé by mi veľmi chýbalo.

Moderujete vedomostnú šou Riskuj! Aký máte vy vzťah k podobným reláciám?

Pre mňa je to hlavne hra a ja mám hry veľmi rád. Často sa s priateľmi zabávame pri stolových alebo iných spoločenských hrách, ktoré sú dnes ešte stále v trende, čo je skvelé, pretože to pomáha komunikácii a utužovaniu vzťahov. Som toho názoru, že v spoločnosti by sa nemalo neprimerane ťukať do mobilu a vďaka hrám sa k tomu ľudia neuchyľujú. Ak sa pýtate na televízne šou a relácie, tak samozrejme, že niektoré poznám, ale na televíziu mi neostáva veľa času.

Dušan Ambróš - moderátor Riskuj! na JOJ-ke. Zdroj: TV JOJ

Vyštudované máte učiteľstvo, kombináciu telesná výchova a slovenský jazyk a literatúra. Prečo ste sa nakoniec dali na herectvo?

Začínal som už dávno pred štúdiom učiteľstva ako ochotník. Moje prvé divadlo bolo v rodnej dedine Tomášovce, kde som bol členom ochotníckeho divadla Havkáči. Neskôr sme s rovesníkmi fungovali v divadelnom súbore Strašidlá, v rôznych okolitých dedinkách a hrávali sme hry, ktoré sa nám zdali zábavné alebo zaujímavé a hlavne sme sa na tom zabávali my. A nakoniec, na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy na Univerzite Mateja Bela sme so spolužiakmi a spolužiačkami založili divadelný súbor UNIS, s ktorým sme v rámci katedry hrávali divadlo. Vášnivo som sa tomu venoval a bavilo ma to natoľko, že som po rôznych kurzoch a workshopoch vyskúšal ísť na prijímačky na VŠMU. Povedal som si, že ak ma vezmú, je to signál na to, aby som v tom pokračoval. A stalo sa (úsmev).

