Kramár nemusí ísť ani do zahraničia a dovolenku má aj doma. Herec totiž býva pri jazere Košariská, kde sa pomaly cíti skoro ako pri mori. A prispôsobil tomu aj plavky. Maroš sa vyfotil v červených kraťasoch, ktoré pripomínajú tie, aké nosili záchranári v kultovom seriáli Baywatch z 90. rokov na čele s Davidom Haselhoffom. „Vyzeráte super, Maroško, vy ste omladli,” napísala mu istá Jaja. Skoro ako Mitch Buchannon,” prirovnal ho k hercovi Davidovi Hasselhoffovi z Baywatchu fanúšik Bretislav. A naozaj, Kramár by sa pokojne uživil aj ako záchranár, už len plavák do ruky a mohol by konkurovať Mitchovi Buchannanovi.

Kramár s dcérou Tamarou. Zdroj: tv joj

