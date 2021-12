“TATUŠO”, čo by som tak napísal... Budem tata a to je najviac!!!" pochválil sa s radostnou novinkou Fašiang ešte v júli na svojom profile na Instagrame. Herec k fotke napísal aj december 2021, čím prezradil, kedy sa im so snúbenicou Terezou narodí ich prvé spoločné bábätko. A dočkali sa! Dnes prišla na svet ich milovaná dcérka, ktorej dali meno Olívia. Gratulujeme!

Marek Fašiang požiadal o ruku tehotnú partnerku Terezu Bizíkovú. Zdroj: Instagram/marekfasiang

Marek nám ešte nedávno prezradil, ako sa na novú úlohu otecka pripravuje: ,,Priznám sa, že sa, samozrejme, na potomka veľmi tešíme, ale zatiaľ to nijako extra neprežívame. Akurát sme vo fáze prípravy detskej izby, nákupu základných vecí. Žiadne kurzy ani poradne však neabsolvujeme. Budeme sa všetko učiť prirodzene a priebežne."

