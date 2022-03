Dej markizáckeho seriálu sa točí okolo hlavnej postavy Maxa, ktorý je zlodej a v snahe zachrániť sa pred políciou sa prezlečie za farára. Sympatický Čech Vincent Navrátil prišiel do kresťanskej komunity v obci Kraľovany, kde predstiera, že je kňaz, no jeho čierne myšlienky ho stále nabádajú ku krádeži vzácnych vecí z kostola. No a onedlho dej zamieša aj Ľuboš Kostelný. Herec sa naposledy na Markíze objavoval v populárnom Búrlivom víne, kde hral postavu Roba Riečneho.

Kostelný, ktorého ľudia dôverne poznajú z reklamy na poisťovňu ako strážneho anjela, tentoraz stvárni farára Beňa zo susedného mestečka. Ten bude robiť Maxovi prieky. Uvidíme teda, ako sa s tým Max popasuje. Na Kostelného sa jeho fanúšikovia a diváci Markízy môžu tešiť už od budúceho týždňa. Ešte predtým však celkom určite nezmeškajte ani dnešnú epizódu Svätého Maxa od 20.30 hod. na Markíze.

Zábery Kostelného zo seriálu Svätý Max v galérii >>

Herec Ľuboš Kostelný si zahrá v markizáckom seriáli Svätý Max. Stvárni farára Beňa. Zdroj: tv markíza

