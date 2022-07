Mistrík, ktorý okrem divadla účinkoval v množstve filmov ako Kto si bez viny (hlavná postava Vinca Šarközyho.), Letokruhy, Vrchárska balada, Cirkus v cirkuse, má tri dcéry, 5 vnúčat, 1 pravnúča a je mladším bratom tragicky zosnulého herca Ivana Mistríka († 46). Na svet sa však napriek viacerým ťažkým obdobiam pozerá optimisticky a dobrú fyzickú kondíciu si udržiava športom. Ostatných 40 rokov sa denne venuje tenisu. Vždy o pol 8 ráno (v lete i zime) zájde na kurt a keď náhodou nemá parťáka, zahrá si sám o stenu. Nakráča okolo kurtu štyri kilometre, a tak sa začína jeho deň.



Krst knihy Olda Hlaváčka ,, Naša dobrá kapela " v klube slovenských spisovateľov. Na snímke Ján Mistrík a Kamila Magálová. Zdroj: Julius Dubravay

„Vážený pán Mistrík, milý Puco, prajem vám, aby vás zdravie, vitalita a životný optimizmus naďalej sprevádzali životom a aby vám divadelné postavy, do ktorých sa v Divadle Nová scéna už takmer 50 rokov ‚prezliekate‘ prinášali radosť nielen z divadelného, ale aj osobného života. Živio,” odkázala mu generálna riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová. „Čo ti dnes zaželať? Hlavne zdravie, lebo to nie je v tvojich rukách. Ale to ostatné, vďaka tvojmu optimistickému postoju k životu a pokornej službe Thálii a divákom, už dávno máš. Tak živio, milý Puco,” hovorí umelecký riaditeľ Divadla Nová scéna Karol Čálik.



