Vie nielen hrať, ale aj spievať. Jackuliak sa v časoch korony rozhodol, že začne písať texty a pretaví ich do piesní. Tak vznikol jeho Štiepim atóm. A vyzerá to tak, že ho to začalo baviť, keďže svetlo sveta uzrel už jeho druhý videoklip. Tentoraz ironicky komentuje súčasnú bratislavskú konzumnú spoločnosť.

„Mám veľmi rád Bratislavu. Je to perfektné mesto na užívanie života. Mnohí to však nevedia, lebo v snahe byť dokonalí sa až príliš zaoberajú tým, ako vyzerajú, čo majú a koľko to stálo. Stále sa na niečo hrajú a posudzujú iných. A pritom sú vlastne postupne všetci úplne rovnakí. To sa mi nepáči. Poďme sa radšej s kamarátmi zabávať, robiť to, čo nás baví, pomáhať si, mať sa radi navzájom, prežiť život spokojne a rešpektovať sa takí, akí sme,“ povedal o skladbe BA s EX Jackuliak, ktorý do klipu obsadil aj typickú „cicušku”. Spoločnosť vo fáre bez strechy mu robí Silvia Juříková, ktorá bola kedysi redaktorkou v Markíze.