Deák bol nedávno hosťom jojkárskeho Inkognita. On sám však prezradil, že v živote často túži byť inkognito. „Veľakrát sa mi to stáva v reštaurácii a preruší sa to často ľuďmi, ktorí sa chcú vyfotiť. Alebo keď som s rodinou na výlete. Nechcem, aby ma vyrušovali,” prezradil Deák pre jojkársky Top Star. Skúsenosti s fanúšikmi má naozaj všelijaké.

Braňo Deák Zdroj: https://www.instagram.com/p/CIvC3K-joaW/

„Sú aj takí ľudia, ktorí nevedia čítať emóciu, ktorú vidia, že som s rodinou a je mi dobre a chcem byť len s nimi. Vtedy mi je ťažké povedať, že nechce sa mi s vami rozprávať. Veľakrát aj v podniku sa mi stáva, keď sú ľudia opití, vtedy sú veľmi otravní. To sú veci, ktoré naozaj nemám rád,“ povedal. „ Viem však povedať, že naozaj prepáčte, teraz nie. A to už je potom na tom človeku, či si povie, že som arogantný, alebo to chápe,“ dodal.

