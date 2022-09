„Pani Helene Vondráčkovej lekári už pred niekoľkými dňami diagnostikovali zápal osrdcovníka, je pod ich dohľadom, ale koncertovať môže,“ vyjadril sa Helenin manažér pred pár dňami o jej stave. Speváčka medzičasom opustila nemocnicu. „Práve som sa vrátila z Bojnického zámku, kde som mala nádherný koncert,“ zverila sa Vondráčková na Facebooku, kde zverejnila fotky. Jedna z nich ju zachytáva vnútri súkromného lietadla a na druhej už z neho vystupuje.

Speváčka Helena Vondráčková. Zdroj: FB/Helena Vondráčková

Helena je na nich vysmiata od ucha k uchu a po nedávnych problémoch so srdcom ani stopy. Vondráčková sa tak rýchlo otriasla z ťažkostí, pričom sa už nevedela dočkať, kedy sa znova postaví na pódium. Viacerí jej fanúšikovia však ostali v šoku, že tesne po problémoch so srdcom už koncertuje. „Milá Helenka! Nepreháňajte to! Som vaša fanúšička a nechcem, aby sa vám niečo stalo. Žijete celý život muzikou, spevom, to je super, ale stačilo by koncerty obmedziť a zase vydať nejaké to CD. Som rada, že ste už v poriadku, veľmi som sa o vás bála,“ napísala istá Alaca. „Helenka, dúfam, že srdiečko už poslúcha,“ komentovala jej to istá Dagmar.

