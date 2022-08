Je to presne už 10 rokov, čo si Hana Zagorová († 75), ktorá náhle zomrela minulý piatok 26. augusta, zakúpila na Vyšehrade hrobku a presťahovala do nej urny rodičov. A onedlho tam s nimi bude odpočívať, žiaľ, aj ona sama. Za speváčku v utorok prebehla zádušná omša.

Hana Zagorová nájde posledné miesto odpočinku na cintoríne, kde bude v spoločnosti velikánov českého národa, ako je hudobný skladateľ Bedřich Smetana († 60), operná speváčka Ema Destinnová († 51) či Waldemar Matuška († 76). Speváčka si zaistila hrob vo veľkom predstihu.

„Keďže nemáme so Štefanom deti, museli sme sa o to postarať sami. Nikto iný to za nás nerozhodne,“ vysvetlila ešte v minulosti Zagorová jeden z dôvodov, prečo si hrobku na Vyšehrade vopred zadovážila. Ten druhý dôvod bol, že chcela mať svojich rodičov, maminku Edeltrudu Zagorovú († 70) a otca Josefa Zagoru († 73), blízko svojho bydliska v pražskom Podolí. „Na Vyšehrad to mám z nášho bytu kúsok,“ pochvaľovala si speváčka, ktorá tam aj potom, čo pred dvoma rokmi ochorela, chodila s manželom Štefanom Margitom (66) na prechádzky. Hrob si zaobstarala ešte v roku 2012. „Hrob som kúpila od fyzickej osoby a mám, samozrejme, kúpnu zmluvu,“ potvrdila v tom čase českému Blesku speváčka. „Dala som zaň niekoľko statisícov a ešte som ho musela zrekonštruovať,“ dodala.



