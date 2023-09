"Tak náš Ondrejko si v piatok, nad krásnym jazerom Lago di Garda, povedal svoje ÁNO so svojou láskou Danielou. Bolo to prekrásne, romantické, stručné a vďaka Kubovi a Liborovi aj vtipné. Kamaráti vravia, že je to nádherná nevesta, ale ja dodávam, že je to hlavne nádherný človek. A to je najviac," reagovala šťastná Gregorová, ktorá zhodnotila aj synovu nevestu.

Daniela Písařovicová s Ondřejom. Zdroj: Instagram Ondřej Brzobohatý

"Tak moji drahí, nech ste šťastní, zamilovaní, nech vás láska a humor sprevádza spoločným životom a nech vám nikdy nezmizne úsmev z tváre. Ondrejko, ty už máš "dve zahrievacie kolá" za sebou (tvoj otec by bol šťastný, že ideš podľa jeho módu), takže teraz už ten hlavný závod "manželského rallye" , dojazdi víťazne do cieľa. Máš vedľa seba úžasnú navigátorku," dodala herečka.

Brzobohatý bol v minulosti ženatý už dvakrát. Jeho prvou manželkou bola produkčná Johana Indráková, tou druhou bola známa modelka a exmisska Taťána Kuchařová, s ktorou si od rozchodu nevedia prísť na meno. Rozvod prebehol v marci 2022. Medzičasom už randil so staršou moderátorkou Danielou Písařovicovou. V júni tohto roka Ondřej pokľakol na dovolenke na Maldivách a Daniela povedala áno. Necelé štyri mesiace na to sa dvojica zosobášila - počas dovolenky v Taliansku pri Lago di Garda. Z celebritného páru sa tak stali manželia. "Z dlho plánovanej dovolenky v Taliansku sa postupom mesiacov po zvážení pre a proti vykľula naše svadba s Danielou. Zistili sme, že evidentne nie sme prví Česi, ktorým to napadlo a dnes môžeme konštatovať, že to bolo po všetkých stránkach dobré rozhodnutie. Pôvodnú dovolenkovú zostavu sme skrátka len rozšírili o najbližšiu rodinu a priateľov," priznal Ondřej na svojom profile na Instagrame.