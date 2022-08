Hana Gregorová pred pár dňami oslávila životné jubileum 70 rokov. V živote sa musela vyrovnať s veľkou stratou svojho manžela Radka Brzobohatého (†79). Herečka je však už pár rokov šťastná po boku výrazne mladšieho partnera Ondřeja Koptíka (38). V rozhovore nám prezradila, ako im to klape, ako sa o seba stará i to, ako prežívala nedávny rozvod syna Ondřeja Brzobohatého (39).

Nedávno ste dovŕšili životné jubileum, 70 rokov. Ako ste to oslávili?

- S kamarátmi, vyšlo to priamo na sobotu a bolo to úžasné. Som rada, že sme sa zišli. Objednala som cimbalovku, šikovných Rómov, zabávali sme sa niekoľko hodín. Chystám aj druhú etapu, táto oslava však bude v Česku.

A ako vlastne vnímate sedemdesiatku?

- Je to krásne jubileum.

Čo robíte, aby ste sa udržali v dobrej kondícii?

- Ťažko povedať! Nič poriadneho vlastne nedodržiavam. V tomto som veľmi nedisciplinovaná, niekedy sa večer napríklad ani neodlíčim! Veľa však záleží na dispozícii, ktorú žena dostala do vienka. Moja mama mala krásnu pleť do neskorého veku. Ak to máte v génoch, môžete sa mastiť čím chcete a nefunguje to. Dôležité však je, aby duša zostala mladá. A zatiaľ to funguje. Telo ju síce trošku predbehlo, čo sa dá robiť (smiech), ale to predbehne každú. Inak si myslím, že som optimistka, mám dobrú náladu, život, dobrých ľudí, pekné počasie a to je dôležité.

Aký máte názor na estetické zákroky? Podstúpili ste nejaké?

- Nie. Mám urobené viečka, ale to len preto, lebo mi veľmi slzili oči a nie preto, aby som bola krásna. Nie som proti zákrokom, Ak má žena pocit, že by jej to pomohlo, nech si dá niečo urobiť. Skôr ma zaráža, keď na botox a výplne chodia tridsaťročné dievčatá. Myslím si, že to je veľmi skoro. Bože, tridsiatka, veď to je pochabá mladosť, načo to robia! Na druhej strane, je to každého osobná vec. Kto to tak cíti, nech si to dá robiť.

Ako sa zvyknete starať o pleť? Ponúknite ženám v zrelšom veku nejaké tipy.

- Celý život používam, ako moja mama, mandľový krém – to je celé. Žiadny iný, žiadny drahý, žiadny antiage krém, jednoducho im neverím. Možno antiage závoj keď si ten dám, možno zaberie.

Ondřej Koptík, partner herečky Hany Gregorovej, si privyrába v maďarskom hoteli Rajka, ako barman a čašník. Zdroj: MATEJ KALINA

Váš syn sa nedávno rozviedol s modelkou Taťánou Kuchařovou. Ako ste prežívali koniec ich vzťahu?

- Každý deň sa niekto rozvádza. Počas karantény sa rozviedlo množstvo ľudí. Nedávno som dokonca čítala, že aj Kličko sa rozviedol po 35 rokoch. Taký je život a toto je navyše život môjho syna. Keby sa rozviedol aj desaťkrát, je to len jeho vec a nikoho iného. Preto ani nikoho do toho nič nie je.

Vraj ste nemali dobrý vzťah s jeho exmanželkou Taťánou. Je to pravda?

- Nie! Nikdy a nikde som sa nevyjadrovala na jej adresu. Sú to fámy. Do vzťahov mojich detí som sa nikdy nestarala. Súkromne som povedala svoj názor, čo si myslím, a tým sa to skončilo. Aby sa riadili mojimi radami, to nie. V mladosti som bola rovnaká. Stokrát mi mama niečo povedala a ja som just urobila opak. Človek až časom dospeje. Taký je život...



Čo hovoríte na synovu aktuálnu partnerku Danielu?

- Už som sa o nej vyjadrovala, viac nepoviem. Páči sa mi, je to veľmi pekná a múdra žena, kultivovaná. Daniela je jeho výber. Je šťastný, úplne kvitne, čo viac si mama môže želať, ako to, keď vidí dieťa šťastné.

Vy ste šťastná?

- Som spokojná.

Médiami nedávno preberali, že ste sa mali rozísť….

- Stále som spokojná, stále s jedným a s tým istým, všetko je v pohode. Vždy som mala a mám opraty v rukách ja. A je jedno, či je o 30 rokov mladší, alebo starší.

Stále sa stretávate s narážkami na váš vekový rozdiel?

- Moje okolie to nerieši. Riešia to len anonymní diskutéri. Mne to je jedno, nech si každý zametie pred svojím prahom. Ja som nikomu nič neurobila, nikoho nekritizujem, dokonca si myslím, že ten, kto má pozná, vie, aká som. Ten, kto má nepozná a napriek tomu tam napíše niečo pekné, ďakujem. Pre toho, kto má nepozná a vyvracia sa v komentároch na internete, je to jeho osobný problém, možno frustrácia.

Zvyknete sledovať komentáre na vašu adresu?

- Občas si ich prečítam. Keď vidím profil, pozriem sa, ako ten človek vyzerá, lebo prvý dojem to napovie. Potom si poviem, veď čo čakám. V tých komentároch je väčšinou množstvo pravopisných chýb. Tiež to niečo naznačuje...

Stihli ste počas leta dovolenku?

- Bývam v Rajke, to je pre mňa akoby dovolenka. Je v nej pohoda, mám tam záhradku, bazénik, čo viac potrebujem? Trepať sa niekam v tom teple, kde sú preľudnené miesta? V Rajke mám fajn partiu, stretávame sa, som veľmi spokojná.

Aktuálne pôsobíte v jojkárskom seriáli Hranica, kde hráte šéfku pašerákov. Ako ste sa našli v tejto úlohe?

- Je mi sympatická, lebo nie je nejaká mafiánska krvilačná šelma, ale dobráčka, ktorá živí rodinu a celú dedinu. Je to veľmi dobre napísané, vtipné, zišla sa dobrá partia, veľmi sa mi to páči.