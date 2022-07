Herečka Hana Gregorová (69) sa v poslednom čase vždy v spoločnosti objavuje bez svojho, ako ho Česi nazývajú, „kolouška” Ondřeja Koptíka (38). Že by kríza v ich vzťahu?

Hana Gregorová momentálne na Slovensku natáča nový seriál, ale odskočila si aj do Prahy. Opäť však bez mladšieho partnera Koptíka. Sprievod jej robil návrhár Mirko Bárty. „To som vedela, že padne táto otázka. Nie je to pravda, to je všetko,“ odpovedala Gregorová pre český Showtime.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík. Zdroj: profimedia

„Ja sa nepotrebujem ukazovať a ani to nechcem. A keď o mne niečo napíšu, čo mám robiť? Som vo svojej sedemdesiatke asi atraktívna, že o mne tak píšu,“ dodala. Koptíka je však pravidelne vídať v ich dome v Rajke, takže reči o rozchode sú skutočne len fámy.

