"Pre mňa to bol a aj stále je veľký šok. My sme mali cez hudbu spoločné životy. Náš život v tej tvorbe prinášal veľmi dobré a kráse výsledky. Meky bol môj naozaj veľmi dobrý priateľ, volávali sme si aj v noci, fungovala medzi nami chémia, ktorá bola veľmi potrebná na to, aby vznikali zaujímavé veci," prezradil textár Kamil Peteraj v markizáckom Teleráne, keď sa s ním telefonicky spojili moderátori Kveta a Tomáš.

Naposledy boli spolu v kontakte nedávno. "Bavili sme sa o tom, že tu bol znova nejaký pokus zrušiť kvóty pre slovenskú hudbu v rádiách. Jeho tieto veci veľmi zaujímali, lebo v tomto mal rovnaký názor ako ja, že v rádiách sa má hrať aj slovenská hudba a má sa jej hrať viac. Toto bolo také posledné, čo sme sa spolu bavili," opísal Kamil posledný telefonát s Mekym.

"Mrzí ma ale jedna vec, on sa blížil k 70-ke a vo vzduchu visela otázka, či by sme nemali k tej 70-ke napísať nejakú spoločnú pieseň. Bohužiaľ teda...." priznal Peteraj, ktorý sa zasekol a ostal na chvíľu ticho, no potom sa rozhovoril. "V mnohých veciach sme fungovali ako autorská dvojica, kde musí existovať chémia a veci vopred dohodnuté, my sme vždy veľmi ľahko dohodli na tom, že obidvaja slúžime pesničke. Základ toho, ako sme to robili, bolo to, že na úplnom vrchole všetkého bola pesnička a všetky ostatné veci sa tomu prispôosbili. Meky mal úžasnú vlastnosť, že bol veľmi príjemný, a nemal rád veľké aranžmá a dobové veci. Veľmi pre neho platilo, že menej je viac. Vždy vyznával striedmosť. Bol veľmi dobrý melodik," dodal.

Kamil Peteraj počas krstu Mekyho albumu. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Už som pochopil, ako sa cítil Paul McCartney, keď mu povedali, že John Lennon je mŕtvy.“ Presne týmito slovami vyjadril žIaľ nad smrťou Mekyho Žbirku jeho niekdajší spoluhráč z kapely Limit Laco Lučenič pre portál markiza.sk.

ZA MEKYM SMÚTI AJ HABERA

"My hudobníci síce žijeme svoje vlastné muzikantské životy,ale vždy sa nás hlboko dotkne,keď niektorý z nás odíde. A naviac ešte takto nečakane a veľmi skoro. Táto fotka je z Tokia, kde sme s Mekym boli týždeň spolu a bývali na jednej izbe. Tie dni boli zábavné - presne také, ako bol aj on sám. Kúpil som si tam gitaru a kto myslíte, že na nej najviac hral a aké pesničky? Vždy ma niečim prekvapil. Škoda, že aj teraz. Odpočívaj v pokoji Meky! Úprimnú sústrasť celej rodine," napísal Habera na svojom Instagrame, ktorý si na legendárneho speváka zaspomínal ich spoločnou fotkou.

Mekyho oplakáva aj Paľo Habera. Zdroj: Instagram/pavolhabera