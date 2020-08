Už niekoľko dní rezonuje „kauza“, ako si mal Boris Kollár (54), ktorý má slabosť na obdarené ženy s plnými perami, dopisovať s transgenderovou modelkou Paris Nemc (25). Tá však nie je žiadnym novým objavom v šoubiznise a do kontaktu s ňou prišli viaceré známe tváre. Aká je v skutočnosti prsnatá brunetka?

Výstredná vizáž je u Paris neprehliadnuteľná. A to zrejme zaujalo aj Kollára, ktorý sa netají tým, že nemá problém osloviť ženy cez sociálne siete. A tak sa to malo stať aj pri Paris, ktorá však kedysi bola muž Marcel. Redakcia PLUS 7 DNÍ dokonca disponuje ich konverzáciou, kde odzneli sexuálne návrhy. Kollár však nedal povolenie na jej zverejnenie.

Transgenderová modelka Paris Nemc. Zdroj: Facebook P. N., Mário Gotti

Paris však nie je žiadne neviniatko. Figuruje na trans-eskortnej stránke. Na záberoch leží s roztiahnutými nohami a predvádza svoje nahé mužské prirodzenie. Pred štyrmi rokmi reprezentovala Slovensko na finále Miss trans, kde jej šaty pripravovala návrhárka Jana Jurčenko. „Paris je veľmi zaujímavý človek. Mňa naozaj veľmi zaujala a od prvého momentu mi bola veľmi sympatická práve svojou otvorenosťou a úprimnosťou. Väčšina máme rôzne predsudky v tejto oblasti, ale Paris je taká bezprostredná, že so zatajeným dychom počúvate jej príbeh. A spolupráca s ňou bola veľmi príjemná,“ prezradila nám dojmy z nej Jurčenko.

Modelka má na konte aj akty, ktoré nafotila s Gottim.„Spolupráca s ňou bola na jednotku. Má predstavu, ako by mala výsledné foto vyzerať, čo je fajn. Na fotenie príde pripravená dokonale,“pochvaľoval si ju známy fotograf.