Sväťo Malachovský má za sebou dva rozvody. V roku 2016 opustil hudobnú skladateľku Ľubicu Čekovskú a vrhol sa do vzťahu s mladou Petrou Molnárovou. V roku 2018 si ju zobral za ženu a zdalo sa, že prežívajú najkrajšie chvíle svojho života. V roku 2019 sa však vynorili šokujúce informácie. Herečka od neho odišla, a to dokonca tesne pred pôrodom ich druhého synčeka. Špinavá bielizeň sa na verejnosti začala prepierať až v apríli minulého roka, keď ho Petra obvinila zo zneužívania ich malého syna!

Bývalí manželia si dnes nemôžu prísť ani na meno. Zdroj: Archív

Sväťo pochopiteľne všetko poprel. „Každého z nás postaví život pred rôzne situácie, či už pozitívne, alebo tie menej príjemné. Mne naservíroval čeliť takémuto niečomu, čo považujem za úplné dno. Nad takou absurditou mi nezostáva urobiť nič iné, ako sa len pousmiať,“ povedal nám v decembri minulého roka. Krátko na to, ako Sväťovi krachol vzťah s Molnárovou, sa v spoločnosti začal objavovať s dcérou známej televíznej svokry Gizky Oňovej Scarlett, ktorá s ním ešte počas školy tvorila osem rokov pár... Vtedy nám však Sväťo hovoril, že ide iba o jeho dobrú kamarátku.

Sväťo Malachovský zverejnil začiatkom januára túto foto. Zdroj: Instagram svato_malachovsky

Malachovský však na začiatku januára na sociálnej sieti zverejnil záhadnú fotku. Ženské prsty na nohách. „Vykročte tou správnou nohou do toho dvadsiatehotretieho," poprial ľuďom na Nový rok. Druhý záber pridal teraz cez víkend a z neho bolo už nad slnko jasné, že v jeho živote je opäť niekto, kto pre neho znamená mimoriadne veľa. A aj keď dámu na zábere zverejnil iba zozadu, všetkým bolo okamžite jasné, o koho ide. „Viem, že vieš, čo pre mňa znamenáš.. spriaznená duša," napísal. To, že ide skutočne o Scarlett, nám potvrdil náš zdroj a neskôr aj Gizka Oňová.

Gizka Oňová s dcérami - Scarlett a mladšou Martou. Zdroj: archív

„Haha (smiech). Pozrite sa, obaja majú 50 rokov, je to ich život, medzi nimi je krásne priateľstvo. Zatiaľ sa neberú, neoznámili mi termín svadby. Stretávajú sa, oni sa poznajú od konzervatória, boli spolužiaci. Ale to nie je žiadna novinka. Ja Sväťa milujem od útleho detstva. A viac k tomu nemám čo povedať. Keby mala Scarlett 18 rokov, tak do toho mám čo povedať, ale už teraz nie. V takom veku sme my rodičia už iba divákmi životov našich detí. Akceptujem to. Ja si užívam dôchodok ako mama a babka a teším sa z toho, že moje deti sú šťastné a usmievajú sa," povedala nám dobre naladená Gizka. Takže aj podľa nej platí, že stará láska nehrdzavie? „Nemusí to byť hneď o tom, že nehrdzavie. Je to vzťah založený na krásnych spomienkach,” dodala. Scarlett študovala herectvo a už dlhé roky žije so svojím švédskym manželom Thomasom a tromi dcérkami v Anglicku. No keďže Sväťo začal fotky Scarlett čoraz častejšie zverejňovať na Instagrame a k záberom písať romantické vyznania, je otázne, ako to teraz Scarlett s manželom vôbec má… Očividne to nie je také ružové, ako sa zdá, keď so Sväťom trávi čoraz viac času.