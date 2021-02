Začína sa druhá séria Pána profesora. Aké to bolo natáčať počas pandémie?

Natáčalo sa mi veľmi dobre, lebo mám postavu Klaudie rada, ešte radšej mám celý štáb a páčilo sa mi, akým spôsobom sa odvíja vzťah, ktorý sa tam pomaly buduje s hlavným hrdinom. Situáciu nám trochu komplikovali okolnosti súvisiace s epidémiou, ale myslím, že sme mali veľké šťastie – prvú sériu sme dotočili takmer na deň presne pred zavádzaním prvých opatrení a väčšina druhej série sa stihla nakrútiť tiež v pomerne pokojnom letnom období.

Čo čaká vašu postavu v novej sérii a ako sa bude vyvíjať váš vzťah so Samom Vozárom?

Klaudia dostane vlastnú triedu a trochu viac priestoru na to, aby divák nahliadol do jej súkromia. Kým prvá séria sa niesla v znamení popierania vzájomných sympatií, v druhej sérii sa to trochu posúva, prekážok v možnom vzťahu je menej, ale sú o to zaujímavejšie – scenáristi si dali záležať aj na tom, aby to bolo vtipné... a z pochopiteľných dôvodov už nemôžem prezradiť nič bližšie.

Bolo natáčanie pre vás iné/náročnejšie, keďže ste v tom období už boli druhýkrát tehotná?

Zo začiatku to bolo pre mňa veľmi radostné, keďže som sa cítila veľmi šťastná. A potom nastali bežné tehotenské ťažkosti, ktoré občas spôsobili, že som už necítila ten level energie, na aký som zvyknutá – ale verím, že to na výsledku nebude vidieť. A trošku sa so mnou museli potrápiť kostymérky a kameramani, aby sme to ku koncu skryli, keďže druhé tehotenstvo býva viditeľné trochu skôr ako prvé.

Novou postavou v druhej sérii je Petra Polnišová. Hrali ste spolu už niekedy?

Pamätám si, že sme sa prvý raz stretli počas nakrúcania seriálu Doktor Martin. Odvtedy sme sa obchádzali. Ale tak, ako sme si rozumeli predtým, rozumieme si aj teraz.

Sťažovali vám natáčanie covid opatrenia?

Hlavne som bola vďačná, že prácu môžeme na rozdiel od mnohých kolegov stále vykonávať. A že sme sa dali párkrát pretestovať? Aj za to som bola veľmi vďačná. Trošku horšie to mali všetci členovia štábu, ktorí museli stále nosiť rúška. My herci sme ich počas práce nemuseli mať, čo síce bolo pohodlnejšie, ale zároveň sme tým boli zraniteľnejší.

Čoskoro z vás bude dvojnásobná mamina. Plánovali ste to?

Tak nejako som tušila, že zo mňa raz bude dvojnásobná mama. Takže teraz som len rada, že sa zatiaľ všetko vyvíja dobre a dúfam, že sa nám takto bude dariť aj ďalej. Občas na mňa doľahne tlak z toho, čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch, keďže som nechcela zrušiť dva projekty, do ktorých som sa už sľúbila a v podstate od konca šestonedelia sa plánujem venovať aj nejakej práci. Ale od jesene ma opäť čaká minimálne rok na plnohodnotnej materskej dovolenke.

Máte už vybraté meno?

Meno máme vybrané už dlho, všetci sme si naň už zvykli – odkedy som cítila pohyby, bolo pre mňa prirodzenejšie nazývať dieťatko menom. V tomto smere máme našťastie podobný vkus a vôbec sa neodvíja od toho, či je to zahraničné alebo slovenské meno.

A čo tehotenské chute?

V prvých týždňoch sa dalo hovoriť o tehotenských chutiach, ale nebolo to na nič konkrétne. Skôr som hľadala niečo, z čoho mi nebude nevoľno. A to som dopĺňala každú chvíľu, aby som sa nevoľnostiam podľa možností vyhla. Ale od druhého trimestra jem úplne normálne – baví ma variť a teším sa z toho, čo doma jeme.

Teší sa vaša dcérka Emka na súrodenca?

Teší sa tak veľmi, ako sa len môže tešiť človek, ktorý úplne nevie, čo ho čaká a zároveň ho celé okolie presviedča, aké to bude úžasné. Tak teda dúfam, že to naozaj bude prevažne pozitívna skúsenosť, aj keď počítam s tým, že prvé mesiace či roky môžu byť náročné.

Keď máte voľný čas, ako ho najčastejšie trávite?

Keďže bol môj manžel trochu obmedzený mojím pracovným programom, odkedy sme v októbri dotočili, začal sa zase intenzívne svojej práce venovať on. A keďže sa s ohľadom na situáciu stretávame minimálne aj s rodinou a známymi, väčšinu času som s našou dcérou ja. Ak sa to počíta za voľný čas, tak ho teda trávim hrami, prechádzkami, čítaním detských knižiek a vysoko filozofickými rozhovormi o živote. Ale ak sa za voľný čas počíta tá hodina, ktorá mi denne ostáva na to, že môžem robiť len to, čo chcem ja – najradšej ju trávim prípravou na pôrod a čítaním (dospeláckych) kníh.

