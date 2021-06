Posledné zbohom prišiel dať včera do bratislavského krematória Julovi Viršíkovi († 56) aj podnikateľ a mediálny expert Fedor Flašík (63). Vyzeral však, akoby si pomýlil udalosť.

FOTO Flašíkov OUTFIT na pohrebe Jula Viršíka bil do očí: Fedor, toto si poriadne prepískol

Z jeho outfitu zostali všetci v šoku! Flašík sa prišiel rozlúčiť s kamarátom Julom Viršíkom, svojím zjavom mu však preukázal veľkú neúctu.

Na pohreb, kde sa tradične chodí na znak smútku v čiernom, prišiel oblečený v bielom tričku a džínsoch. Okolo ramien mal prehodený šedý sveter a nechýbal dokonca ani hnedý kožený ruksak.

Vyzeral, akoby sa vybral na večeru do prímorskej reštaurácie. Jeho outfit nepochopila ani módna stylistka Andrea Ziegler: „Myslím, že stále platí v našich krajinách bontón, že na pohreb sa chodí v čiernom, nech ide o kohokoľvek. Je to smútočná farba a prejavuje sa ňou úcta voči zosnulému. Neviem, aký je dôvod pána Flašíka, prečo prišiel na pohreb takto oblečený, ale pevne verím, že to nebol úmysel, ale len zhoda náhod,“ zhodnotila.

