Krásne prostredie v golfovom rezorte v Šajdíkových Humenciach hostilo druhý ročník charitatívneho golfového turnaja. Hostia sa rozdelili do dvoch skupín. Niektorí išli na cyklovýlet, ako napríklad pani Mária Vaškovičová, a ostatní na golf. Na golfovom turnaji nechýbali herci Filip Tůma, Marek Fašiang či manželia Simona Bubánová a Ján Kuric. Športovcov reprezentovali bývalí hokejisti Rišo Lintner, Ľubo Višňovský či Ján Lašák.

Charitatívny golfový turnaj - KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO CHARITY GOLF CUP 2023. Na snímke je Filip Tůma. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Filip s Markom si turnaj užili, trofej si však neodniesli. Skončili na desiatom mieste, ale s veľkou hrdosťou. ,,Je to spoločenská udalosť, nie je to veľmi športová záležitosť, ide o to, aby sa ľudia stretli a poukázali na veci, ktoré sa dajú robiť lepšie, taká filantropia. Je to záležitosť Krištáľového krídla a myslím si, že je to také pripomenutie skutočných hodnôt,” povedal nám Filip. A kedy teda bude konečne tá svadba s jeho milovanou Nelou?

,,Musím povedať, že sme veeeľmi pokročili vo výbere miesta, to bol, by som povedal, míľový krok, no a dátum furt nemáme. Ale už aspoň tušíme, kde to bude,” priznal herec, ale viac si už nechal pre seba.

Charitatívny golfový turnaj - KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO CHARITY GOLF CUP 2023. Na snímke je Filip Tůma. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Som spokojná, ako to dopadlo, mám z toho veľkú radosť! Opäť sme posunuli úroveň charitatívneho golfového turnaja na vyššiu úroveň a som rada, že sa zúčastnilo tak veľa kvalitných hráčov. A aj som na nich videla, že si podujatie poriadne užili. Každý sa usmieval, bol pozitívne naladený. Nejde len o samotnú hru, ale o to, že hráči si vážia, že tu mohli byť pod značkou Krištáľového krídla. Turnaj mal charitatívny účel, na charitu sme vyzbierali zhruba 5-6-tisíc eur a na záver prispejeme ešte aj my," prezradila nám Mária Vaškovičová, autorka a producentka oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska Krištáľové krídlo.

Prečítajte si tiež: