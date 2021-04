Filip si v dnešnej šou vypočuje na svoju adresu množstvo vecí. Niečo na neho nabonzujú kolegovia z Oteckov a niečo rodinní príslušníci. Jeho maminu najviac trápi jedna vec. ,,Tá jeho rýchlosť v aute. To mi veľmi prekáža. To je jeho povaha. Jemu len zobrať auto, lebo to sa nedá. Toho sa obávam, lebo rýchlo jazdí,” povedala na kameru pani Mária. ,,S ním ísť v aute je určitý adrenalín. Ide rýchlo a lepí sa na autá,” konštatovala aj jeho sestra Mária. Musíme však uznať, že aj mamina, aj sestra sú obrovské sympošky. Nela, máš skutočne sympatickú svokru.

Filip Tůma v 2 Na 1. Zdroj: markíza