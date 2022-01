Stredajšie varenie v šou Bez servítky diváci tak rýchlo nepredýchajú. Mladý taxikár Filip (27) získal historicky najmenší počet bodov. Súťažiaci ho kritizovali od úplného začiatku až do konca. Zamilovaný mladík to však celé bral s úsmevom.

Od prvej časti bolo jasné, že Filip nie je príliš zdatný kuchár – a to sa aj potvrdilo. V stredu hostil súťažiacich on a napriek tomu, že mal z toho dobrý pocit, iní ho nemali. Získal historicky najmenší počet bodov, a to len dva. No zamilovanému taxikárovi to vôbec neprekážalo.

Mladý taxikár Filip šokoval počas svojho varenia. Zdroj: tv joj

Filip sa už počas prípravy večere netajil tým, že je zamilovaný. „Spávam tu sám, keďže mám čerstvý vzťah, ale verím, že časom budeme spálňu zdieľať dvaja. Keď mi je smutno, tak si pozerám fotky mojej priateľky, ktorá je veľmi ďaleko a vzdialená 450 kilometrov. Toto je láska môjho života. Je o 11 rokov staršia, je to baba, ktorú neskutočne milujem,” prezradil Filip, ktorý sa netajil tým, že sa spoznali prostredníctvom sociálnej siete, a svoju priateľku aj ukázal na kameru.

