Po taxikárovi Filipovi (27) si všetci mysleli, že už ho nikto neprekoná. No mamička Dominika (21) ho dobieha. Na večeri u Juraja ju prehnalo a aj u Roba poriadne vyčnievala „z davu“. Ťažko povedať, či to nerobí naschvál.

Dominika, ktorá sa v šou ukázala prvýkrát v pondelok, je úplné iná, odkedy varila ona. U Juraja, aj keď nepije alkohol, bazovému vínu neodolala a z polievky ju podľa jej slov prehnalo. Jedlé kvety nezje, lebo ako tvrdí, „burina do hu*y nepatrí“. A v piatok bola tiež stredobodom pozornosti. Nechýbali grimasy, pazvuky, poznámky, spievala do taniera s polievkou a mala pocit, že je špagety s blatom.

Náročná Dominika z relácie Bez servítky. Zdroj: Tv joj

Počas večere sa snažila zaujať Adama, ktorý sedel oproti nej. Pod stolom si naňho vyložila nohy a štuchala ho do kolien. „Adamovi to určite nepríjemné nebolo, to nech mi nikto nehovorí,“ bránila sa Dominika. Aj samotní diváci sú z jej správania zaskočení. „Kamoši, ale ona je seriózne ‚líznutá‘. Ja som pozerala na ňu a mala som pocit, že tá ženská, čo ukazuje ‚tu kaaabel, tam kabeeeeel‘ bude niekto z jej príbuzných,“ reagovala diváčka Alex. „Pripadala mi ako Filipova ‚sestra‘. Takto sa správať na návšteve, pred celým Slovenskom! Dúfam, keď si to pozrela teraz v TV, tak sa hanbí,“ dodala diváčka Janka.