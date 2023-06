One Way Fest sa prezentovalo ako podujatie pre rodiny. Na prvý pohľad nemali ľudia šancu zistiť, kto je organizátorom. Až pár dní pred začiatkom sa verejnosť dozvedela, že ide o akciu kontroverznej spoločnosti Milosť, ktorú v posledných mesiacoch ,,preslávila” herečka Mária Bartalos.

Spoločenstvo Milosť je v posledných mesiacoch premieľané z každej strany. Do povedomia sa teraz dostalo najmä vďaka herečke Márii Bartalos, ktorá sa rozhodla šíriť vieru cez Instagram a vyhlásila, že láska dvoch žien či dvoch mužov určite „nie je od Boha“. Do tohto spoločenstva ju podľa všetkého dostal jej manžel Adrián Bartalos a niekdajšia hviezda Oteckov tomu už niekoľko rokov všetko podriaďuje. Hnutie Milosť sa už viac ako 16 rokov neúspešne pokúša o registráciu. Ministerstvo kultúry však dlhodobo odmieta hnutie oficiálne uznať za cirkev. Jej bývalí členovia, ktorí odtiaľ vystúpili, nazývajú toto spoločenstvo sektou a jedna členka nám dokonca priznala, že v roku 2012 ju jeden z členov znásilnil.

Spoločenstvo Milosť cez víkend organizovalo na bratislavskom Tyršáku trojdňový festival s názvom One Way Fest. Na prvý pohľad to na letákoch pôsobilo ako milá rodinná akcia. Až neskôr vyšlo najavo, že celé to má pod palcom Milosť. My sme toto podujatie navštívili… Napriek tomu, že v sobotu pršalo, Tyršák bol plný ľudí. Pomedzi stánky s cukrovou vatou, pukancami a dobrým jedlom sa premávali mamičky s deťmi, rodinky aj partičky kamarátov. Na mieste boli dva „stejdže“, kde sa konali diskusie a koncerty. Celé to moderovali manželia Bartalosovci. Na festivale sa objavil aj futbalista Erik Čikoš, ktorého Bartalosovci v rámci diskusie spovedali. Ten im odpovedal na otázky typu, či sa dá vychovať dieťa dobre aj bez Biblie a Boha alebo či nie sú kresťanské hodnoty pri výchove dieťaťa limitujúce.

Erika sme si následne odchytili aj my. Prečo sa rozhodol vstúpiť do tohto spoločenstva? ,,Pretože vyznávajú kresťanské hodnoty založené na Biblii, na Božom slove a to je ten základ, na ktorom aj ja staviam svoj život. To je ten pevný bod, od ktorého sa odrážam, aj výchovu detí a celkovo môj postoj k svetu, čo sa deje. Som vďačný Bohu za toto spoločenstvo, že vyznáva tieto konzervatívne kresťanské hodnoty, vyučuje sa tam Božie slovo, je tam veľmi dobré vyučovanie aj pre deti. Celkovo je to také moderné, sú tam aj kaviareň, besiedky pre deti a moderné chvály, takže je to prispôsobené ľuďom v súčasnosti. Osobne to vnímam veľmi pozitívne,” povedal nám. Čo však hovorí na to, že verejnosť to vníma ako sektu, v ktorej panuje neznášanlivosť voči tým, ktorí sa nesprávajú podľa ich pravidiel?

Na snímke je ONE WAY fest, festival Milosti na Tyršovom nábreží v Bratislave. Futbalista Erik Čikoš. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

,,Tak sekta, treba si definovať, čo to znamená, ale sú to úplne obyčajní ľudia, ktorí milujú Boha, chcú žiť dobre, morálne, chcú mať dobrú, zdravú rodinu, takže za mňa je to úplne v poriadku. Proste sú to biblicky veriaci kresťania, bežní a normálni ľudia, žiadna sekta. Ale ako hovorím, je potrebné, aby sám človek hľadal a nesúdil povrchne podľa toho, čo číta alebo počúva, ale sám sa prišiel presvedčiť,” dodal.

Futbalistu Erika Čikoša spovedali manželia Bartalosovci. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Festival One Way Fest cez deň ešte skutočne pripomínal milú rodinnú akciu, pomedzi deti chodili maskoty Labkovej patroly a panovala tam milá a príjemná atmosféra. To sa však zmenilo okolo 19. hodiny. Na pódiu sa objavili anglicky hovoriaca členka Milosti a pán, ktorý prekladal. Žena sa začala prítomným prihovárať dosť ráznym tónom. ,,Ježiš Kristus vás pomazal! Prichádzajte! Chce vás použiť pre svoju slávu! Ježiš, dotkni sa svojho ľudu! Dotkni sa svojich ľudí! Povedzte toto: Ježiš, prichádzam k tebe v čerstvosti! Svätý Duchu, naplň ma! Kričte na Svätého Ducha, nech vás naplní! Oheň! Oheň! Boží oheň!” kričala a všetci ľudia sa zhromaždili okolo nich a začali dvíhať ruky k nebu. Miestami to pôsobilo už dosť desivo...

Hlavnou hviezdou večera bol koncert hrdej členky tohto spoločenstva Vierky Berkyovej, ktorá zaspievala mnoho kresťanských songov oslavujúcich Boha. ,,Haleluja, sláva ti, Pane!” opakovala, keď odspievala pesničku. Počas spevu aj ona viackrát spínala ruky smerom k nebu. Na Vierkinom koncerte sa zúčastnili aj manželia Bartalosovci, ktorí vedeli naspamäť všetky piesne a pri ich spievaní rovnako ako všetci ľudia pod pódium dvíhali ruky k nebesám. Chceli sme sa porozprávať aj s nimi, no Mária nám s úsmevom na perách povedala, že majú plné ruky s organizáciou a rozhovor nestíhajú. V nedeľu mali dokonca dlhú diskusiu na tému manželstvo.

