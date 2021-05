Fero sa nedávno predviedol v kuchárskej súťaži ako zdatný kuchár, no divákom prekážali jeho vlasy, ktoré mu neustále padali do očí. V relácii prezradil, že býva s rodičmi, no najnovšie si hľadá nové bývanie, opäť cez JOJ-ku.

Feri a jeho zaujímavé vlasy. Zdroj: Tv JOJ

Diváci ostali v šoku, že ho opäť vidia na obrazovke. „Už čakám, kedy bude v Mama, ožeň ma,“ reagovala diváčka Denisa. „Televízia nemá ľudí, tak si takto pomáha,“ napísal divák Jano. Možno sa nakoniec Feri zapojí aj do ďalších projektov. Ktovie, možno budeme opäť prekvapení...