Ferencovú, ktorú diváci uvidia už onedlho v hlavnej úlohe na obrazovkách JOJ-ky ako Ivetu v seriáli o nádejnej modelke, poznajú naši diváci aj z Paneláka, zo šou Česko Slovensko má talent či z Kolesa šťastia. Príbeh Iveta ukazuje, že strasti modelingu sú rôzne a dokazuje to aj svojská postava Ivety, ktorá sa dostáva z Trebišova do veľkého sveta – Bratislavy. No jej cesta nebude až taká ľahká. Najskôr sa totiž dostane do bordelu a nie na prehliadkové mólo. Tam stretne aj postavu Sandry, ktorú si zahrá Natalia Germani. Spolu sa hneď skamarátia.

Tlačová konferencia k predstaveniu televízneho seriálu "Iveta" v Bratislave. Na snímke Alžbeta Ferencová. Zdroj: EMIL VAŠKO



No a aký by to bol nevestinec, kde by boli zahalené od hlavy po päty. Herečky sa museli popasovať so sexi kostýmami. Ferencová predvedie svoje krivky v čiernej spodnej bielizni so „samodržkami”. V sexi outfite sa ukáže aj nedávno vydatá Germani.

Keďže však obidve kedysi robili v oblasti modelingu a majú bezchybné postavy, žiadne protesty k vyzývavým kostýmom podľa našich informácií nemali. V úlohe zákazníkov sa predstavia Dušan Cinkota, Karol Čálik či Juraj Ďurdiak. Nový seriál Iveta si môžete vychutnať už túto nedeľu 8. januára o 20.35 hod. na JOJ v dvoch častiach za sebou.