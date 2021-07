Milan Lasica odišiel, ako sa na legendu patrí. Bez bolesti, bez strachu, nečakane na záver výročného koncertu v jeho divadle. Večer predtým sa bavil na párty u kamarátky Ene Vacvalovej, kde nechýbali Marián Leško a Oľga Feldeková.

„Som v šoku, naposledy sme sa videli iba pár hodín pred jeho smrťou. Mali sme sa stretnúť v nedeľu u Ene, ale Milan povedal, že vtedy má koncert. Keď sme sa v júni lúčili so Sedmičkou, s tým, že sa uvidíme až v septembri, povedal, že to je dlho, vymyslite niečo. Eňa vymyslela večeru u nej. Stretli sme sa a do neskorej noci sme sa zabávali. Dávno mi nebolo tak dobre! Tak sme sa nasmiali, spomínali na kadečo,“ prezradila nám Feldeková, ktorá opísala, že na Lasicovi nebolo badať žiadne ťažkosti.

Oľga Feldeková. Zdroj: Emil Vaško

„Milan bol v úžasnej forme. Jedol, vypil si, bol to jeden zdravý, veselý, spokojný človek. Po polnoci sme sa rozlúčili a dohodli sa, že to musíme zopakovať ešte do septembra. A v nedeľu večer som sa dozvedela, čo sa stalo. Myslela som si, že niekto si urobil žart, veď som ho pár hodín predtým videla. Bol šťastný, nemohla som tomu uveriť. Strašný šok, ktorý mi nedovolil ani v tej chvíli plakať, no teraz mám stiahnuté hrdlo. Tá diera po ňom sa nedá vyplniť. Všetkých nás to čaká. To, že zomrel na vlastnom javisku, to sa nepodarí každému. To je niečo neuveriteľné. Keby bol chorý, tak sa človek na to pripraví. Toto bola rana z jasného neba,“ povedala so smútkom.

„To stretnutie sme mali aj s ‚ohňostrojom‘ – hromy, blesky, bol strašný lejak. Je to koniec jednej peknej kapitoly v živote. Bola to jeho posledná rozlúčka s priateľmi. S divákmi sa rozlúčil v nedeľu,“ dodala trasľavým hlasom Oľga.

