Richard Autner v Let´s Dance dotancoval. Do vytúženého finále sa tak už nedostane. Napriek tomu, že na parkete podal famózny výkon, porota ho po prvom tanci nešetrila a dokopy mu dala iba 27 bodov. Paradoxne, Mariána Gáboríka, ktorý bol od neho výrazne slabší, porota vychválila a udelila mu 30 bodov. A hoci dostal Autner po druhom vystúpení, contemporary tanci, až 38 bodov, na postup to už nestačilo. Keď Viktor Vincze pri vyraďovaní poslal do bezpečia ako prvého Gáboríka, aj šokovaný výraz porotkyne Tatiany Drexler hovoril za všetko. „Najslabší, a nevypadne. Riško, čo má charizmu a vie tancovať, vypadne,” reagovali diváci. „Ich contemporary tanec sa nedá porovnať s ostatnými. Všetci tancovali, len oni nie, a napriek tomu aké kladné a vysoké hodnotenie,” kopili sa komentáre. Ako nám však nedávno povedal Ján Ďurovčík, postup majú v rukách hlavne diváci, ktorí teraz očividne neposlali Richardovi dostatok SMS hlasov. Je však pravda, že porota ho častokrát zbytočne zjazdila. ,,Všimli ste si, že porota vždy najviac skritizuje Gabiku a Riša? Akoby to robila naschvál a Gáboríka, ktorý je z nich najslabší, vychvaľuje jedna radosť. Počkajte, tá ho ešte pretlačí až do finále!” zhodujú sa fanúšikovia šou.

Dominika Rošková a Richard Autner vypadli pred bránami semifinále. Zdroj: TV Markíza

„Keď už sa celá súťaž preklenula do druhej polovice, že nás tam zostalo 5-6 párov, už sa vypadnutie dalo očakávať každým kolom. Klamal by som, že sme to čakali tak skoro. Sme radi, že sme sa dostali do 8. kola. Posledný týždeň bol pre mňa asi najkritickejší, čiže prišla úľava, ale aj sklamanie, ale skôr tá úľava. Tréningy teraz necháme tak, aspoň na pol roka (smiech). Ja by som si najbližšie rád dal s priateľkou kávu bez toho, že nebudem musieť pozerať na hodinky. Teším sa na také bežné veci,” povedal Rišo v Teleráne.

