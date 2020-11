Erik a Noro sa od začiatku nemuseli. Medzi nimi však rozhodne nešlo o tichú nenávisť. Prešovčan ho neustále nahlas urážal, provokoval, no to, čo si k omnoho staršiemu Norovi dovolil počas duelu, bolo už za hranicami všetkej slušnosti. Ešte pred samotným bojom v aréne ho neustále sledoval a komentoval posmešne, čo robí. ,,Taak, Norko, zafajči si ešte jednu cigaretku, to robíš najlepšie. Stresy, stresy. Pred športovým výkonom si zapáliť cigaretku, tak to je najviac logické. Díky, Norko, zlatý si, že mi to takto uľahčuješ. V aréne padneš!“ opakoval nahlas Erik.

,,Ten chlap by mohol začať rozmýšľať, keď bol 20 rokov v armáde. Už keď bojujem pre rodinu, tak pre ňu aj bojujem a nieže sa vzdám ako zbabelec. Mal si vybrať niekoho iného a nie mňa. A to len preto, že mu to niekto poradil. S niekým iným by mal väčšiu šancu,“ stále si hundral pre seba Prešovčan.

Noro z Farmy definitívne vypadol. S Erikom prehral 3:0. Zdroj: tv markíza



A v aréne mal následne po celý čas navrch Erik, ktorý Nora porazil na plnej čiare 3:0. Keď došlo k lúčeniu, vypadnutý farmár mal na suverénneho východniara iba jedinú otázku: ,,Prečo som to bol ja? Prečo si išiel po mne?“ chcel vedieť Noro. ,,Nikto po tebe nešiel. Je to hra,“odvrkol Erik. Keď sa farmári vrátili naspäť, niektorí sa na víťaza nemohli ani pozrieť.

,,A toto, čo mu tam Erik stále kričal, že no poď, Norko, poď, Norko?! Dal by som mu po papuli. Debilko! Nemôžem na neho kukať,“ zhnusene reagoval Heňo. ,,Je to o tom, ako sa Erik správal v dueli. Ako Nora hecoval, ako ho podrypoval, ale to je Erik a jeho zbraň,“ povedal svoj názor Lukáš.