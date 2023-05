Len nedávno sme informovali o tom, že exfarmári Tamás Kassai (22) a Alexandra Čilíková (22) z ostatnej série reality šou si dali zbohom. Svojim odlúčením zakončili sériu rozchodov, ktorá šokovala fanúšikov Farmy. Kým Saša sa k téme vyjadrovala citlivo a s úctou k svojej bývalej polovičke, Tamás nechal na svoju verziu počkať a teraz, svojím priznaním poriadne šokoval...

Na sociálnych sieťach sa doteraz prezentovali ako šťastný pár. Fotkami z víkendových pobytov tešili svojich priaznivcov a vyzeralo to tak, že všetko ide ako po masle. Spoznali sa na statku a od začiatku bolo zjavné, že sa Saška Tamásovi páči a svoju náklonnosť sa jej nebál preukázať pred celým národom. Po vypadnutí oboch farmárov ich vzťah pokračoval a vyzeral tak, že prosperuje. Avšak diaľka a neustále odlúčenie spôsobili naštrbenie tohto harmonického vzťahu.

Saška a Tamás si k sebe hľadali cestu najdlhšie zo všetkých farmárov. Saške totiž dosť dlho trvalo, kým si uvedomila, že temperamentného tanečníka skutočne chce. Zdroj: Instgram/alexandra.cilikova

Stále usmievaná Saška zverejnila prednedávnom na Instagrame fotografiu s popisom, ktorým prekvapila fanúšikov: "Toľko pocitov a emócií som v sebe držala. Cítim sa konečne slobodne a zároveň spútane. Konečne po veľmi dlhej dobe prišiel čas, počas ktorého hádžem ostatných na druhé miesto a konečne sa miesto číslo jedna uvoľnilo pre mňa. Je to bolestivé, pretože som na to nie zvyknutá. Neviem, ako sa k sebe správať, vždy som sa starala len o druhých, o tých, ktorých milujem. Milovať zrazu seba samú, je pre mňa náročná situácia. Ale zároveň je to to najlepšie, čo sa mi mohlo stať! Lebo žijem svoj život za seba a už nie za teba ani za neho. Neviem prečo, ale poslednú dobu si v hlave stále opakujem tú otrepanú frázu, že ,,aj slnko je samé a stále svieti” tak milé moje slniečka aj ja som skončila sama, a keď som bola šťastná aj predtým, ako som ho spoznala, môžem byť šťastná aj teraz - bez neho. Možno to chvíľku potrvá, no už teraz viem, že to bude stáť za to! Tak ako žiari to osamelé slnko, začnem žiariť aj ja! Som pripravená na novú kapitolu života a za tou starou som konečne dala hrubú čiaru." Svoje mlčanie napokon prerušil teraz už jej bývalý partner Tamás...

Tanečník z Bratislavy zverejnil fotografiu, pod ktorú napísal: "Mohol by som písať krásne, dlhé, kvetnaté vety, ale tento post nebude o tom. Bodaj by som mohol povedať, že sa naše cesty rozišli v dobrom a zostaneme kamoši. Ale viete čo? Mám toho odsť. Ľudia sa hrajú na chrumkavých a radšej si budú klamať sami sabe, a ostatným, buď už v reálnom živote alebo na sociálnych sieťach. Ja to robiť nebudem. Na instagrame sa netreba len chváliť krásnymi vecami a luxusnými dovolenkami, harmonickým vzťahom, atď. Všetko má svoj konec a ten náš so Saškou tiež. Už sme sa dávnejšie rozišli, ale sme to ešte nezverejňovali. Týmto postom to aj ja potvrdzujem. (It's over / Je koniec). Mali sme pekné chvíle, za čo Saške ďakujem a mali sme aj ťažké a smutné, za čo som vďačný ešte viac, lebo práve to ťažké nás posúva dopredu. Život ide ďalej."

Čo však jeho fanúšikov šokovalo nie je priznanie o "nedokonalom" vzťahu s Ružomberčankou, ale fotografia, ktorú zverejnil s neznámou slečnou, ktorú držal v náručí. Ako Tamás napísal vo svojom vyjadrení, pár sa rozišiel už dávnejšie a on, dlho za svojou bývalou očividne nesmútil.