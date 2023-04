Vzťah ako na hojdačke mali práve títo dvaja exfarmári, ktorí si už prešli nejednou krízou. Na sociálnej sieti prepierali ich nepekný rozchod koncom leta v roku 2021, keď Rebeka mala podľa všetkého Heňa podviesť. Ako dôkaz zverejnil sériu príbehov Rebekinej konverzácie s jej kamarátkou. V tom období si vraj chcela zobrať čas na rozmyslenie a obhajovala sa, že bola slobodná a každá minca má dve strany.

Dvojica napokon túto obrovskú krízu ustála a dala si druhú šancu. V decembri minulého roka dokonca spoločne odišli za prácou do rakúskych Álp, kde spolu strávili dva dlhé mesiace. Odtiaľ sa však Rebeka vrátila bez Heňa a už to začalo zaváňať tým, že ich príbeh lásky sa ani tentoraz nekončí happyendom. Rebekini fanúšikovia si totiž všimli aj to, že z jej Instagramu sa odrazu vyparili ich spoločné fotky.

"Si ešte s Heňom? Máš s ním už len dve fotky, tak či sa niečo v Rakúsku nestalo," zaujímalo ich v otázkach. "Ďakujem za upozornenie, už som to napravila a poslednú fotku, čo ostala na mojom profile, mi je ľúto zmazať, lebo ju robila moja dokonalá láska - moja obľúbená fotografka. A viem, že tú fotku ona miluje. A nie srdiečka, nie sme už spolu," odpovedala bývalá farmárka, ktorá však medzičasom vymazala aj túto ich poslednú spoločnú fotku.

Jej sledovateľov zaujímalo aj to, či ju ich rozchod trápi, keďže podľa nich vyzerá byť ´v pohode´. "Natrápila som sa a plakala som veľmi veľa kvôli tomuto rozchodu ešte počas vzťahu. Naše cesty nešli rovnakým smerom, to som si všímala už dlhšie, ja som potrebovala a chcela isté veci a on potreboval a chcel iné. Veľmi dlho som prehodnocovala, či ostať alebo odísť. Uvedomila som si isté veci a toto je pre mňa najlepšie," vyznala sa.

