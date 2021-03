Nádherné prostredie, skvelé herecké výkony, poctivá výprava či prepracované kostýmy. Slovania ponúkajú skutočne obrovský vizuálny zážitok. Po druhej časti však ostali diváci dosť zmätení. Dej sa dopredu veľmi neposunul, chýba mu dynamika, no čo je najhoršie, jeden diel trvá extrémne krátko. ,,Škoda, že nevysielate aspoň dve časti za sebou alebo ho nedávate dvakrát do týždňa. S reklamou to trvá veľmi krátko. Len čo sa zapozerám, ani sa nestihnem spamätať a už idú záverečné titulky,” posťažoval sa jeden z divákov a za pravdu mu dali viacerí.

Seriál Slovania Zdroj: tv joj

,,Presne, spolu s reklamou a opakovaním predošlej časti je to strašne krátke. Ale musia to natiahnuť aspoň na pár týždňov,” sťažujú sa fanúšikovia.

Anketa Páči sa vám seriál Slovania? Áno, je super a nič by som nemenil/a. 7% Je fajn, ale prekáža mi dĺžka a hudba. 30% Nie, nezaujal ma. 63% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný