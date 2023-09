Hlavné mesto je od štvrtka hore nohami. Do Bratislavy prileteli portugalskí futbalisti na čele s Cristianom Ronaldom (38). Zoči-voči sa s ním stretla exmisska Simona Leskovská (31).

Slovenských futbalových reprezentantov v piatok večer čaká zápas s Portugalskom aj s hviezdou Cristianom Ronaldom. A práve on vypredal celý futbalový stánok, ktorý doslova bude praskať vo švíkoch. Deň pred zápasom mala tú česť sa s ním stretnúť aj niekdajšia misska z roku 2015 Simona Leskovská.

Simona Leskovská Zdroj: Simona Leskovská - Instagram

Tá totiž pracuje na slovenskom futbalovom zväze. „Legenda,” napísala stručne, no výstižne Simona k jej hviezdnemu úlovku. Leskovskej sa totiž v rámci práce podarilo zoči-voči stretnúť s Cristianom Ronaldom, čo nemohlo zostať bez fotodokumentácie. Kráska si s legendou urobila aj selfie záber. Ktovie, či by sa to páčilo Cristianovej partnerke Georgine. Simona je totiž riadna sexi kosť…

