Pavel Bruchala (45) mal slušne rozbehnutú moderátorskú kariéru. Dlhé roky patril k tváram Markízy, no v roku 2014 sa rozhodol, že to zavesí na klinec. Začal sa živiť zážitkovým cestovaním po svete, ktoré klientom pripravuje doslova na mieru. A hoci väčšinu času trávi za hranicami, nedávno zavítal na Slovensko, na galavečer Krištáľové krídlo. Tam nám prezradil, za akých okolností by sa vrátil na obraz a čo si myslí o našich moderátorkách.

Stretla som vás na galavečere Krištáľové krídlo. Na akcii tohto typu ste boli po dlhej dobe, nie? Ako sa vám pačilo?

– Veľmi som si to užíval. Chvalabohu, bol to konečne večer, keď nebola negatívna energia, neboli hejty, obviňovanie sa jedného proti druhému. Ale videli sme, že Slovensko vie byť aj talentované, milé a plné ľudí, ktorí sú naozaj skromní. Lebo najviac, čo som cítil z tých ľudí, ktorí vyhrali, bola práve skromnosť. Nabilo ma to trošku pozitívnou energiou v tomto veľmi negatívnom svete a čase, v ktorom momentálne na Slovensku sme.

Pavel Bruchala je vášnivý cestovateľ. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXRBSoVqCf_/

Večerom sprevádzala aj moderátorka, vaša bývalá kolegyňa a dlhoročná kamarátka Marianna Ďurianová. Čo na ňu po rokoch hovoríte?

– Ocenil by som jej profesionalitu. Bolo to veľmi vidieť a cítiť a teším sa z toho. S Mariannou sa poznáme veľa rokov. Je zaujímavé, ako ten čas letí, ani to nechcem riešiť, že koľko to už je rokov (smiech), koľko sa poznáme, koľko spolu moderujeme a koľko rokov sme v šoubiznise atď. Stále sme veľmi dobrí priatelia, kolegovia a v tom dobrom zmysle slova ten čas zastal, aj keď sa pozriete na Mariannu, ako vyzerá. Veľmi jej to želám a teším sa z toho, že stále moderuje. Aj keď sa pozriem na ostatné moderátorky, ktoré stáli na pódiu, je úžasné sledovať, aké máme pekné kolegyne.

Pavel Bruchala na nedávnom galavečere Krištáľové krídlo. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Je o vás známe, že cestujete po svete. Čo presne robíte?

– Som vyštudovaný herec, stále sa venujem dabingu, keď som práve na Slovensku. Keď je možnosť niečo odmoderovať charitatívne, nemám s tým problém, jednoducho viem, že zajtra sa môžem postaviť pred kameru a moderovať. Ale zároveň si chcem popritom udržať ten level slobody, čo je pre mňa veľmi dôležité. Že sa kedykoľvek môžem zbaliť a odcestovať z krajiny, lebo to mi dodáva to krídlo, ktoré sme tu na galavečere mali. Veľmi potrebujem pocit slobody a ten mi dodáva to, že môžem cestovať a môžem robiť šťastnými tých ľudí, ktorí so mnou cestujú a zisťujú, aký je svet krásny.

Pavel Bruchala na cestách. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXRHiywKSeD/

Spoznávate krajiny po celom svete….

- Áno, svet nie je len Slovensko, ktoré je krásne, ale to nestačí. Lebo zisťujeme, koľko je tu hejtu a nenávisti a, poviem to na rovinu, hlúposti. Vo veľa veciach sme hlúpy národ, ktorý nepočúva svet. Keby ho viac počúval, mali by sme klapky na očiach oveľa viac otvorené a dokázali by sme viac tolerovať veci. Ale, žiaľ, sme veľmi netolerantní voči inakosti, voči všetkému, čo sa vymyká nejakým „hraniciam”, nejakým pravidlám. Stále cestujem, chystám sa do Južnej Ameriky, potom sa vrátim na Slovensko, potom idem do Japonska. Celý svet obieham ako nejaká kométa a je to úžasné. Cítim pritom veľký pocit slobody v tom dobrom zmysle slova.

Čiže veľkú časť roka ste mimo Slovenska...

– Áno, je to viac času, chvalabohu (smiech).

