Bývalá markizáčka Martina Šimkovičová (50) odišla z obrazovky televízie pred šiestimi rokmi, pred dvomi skončila v politike, a na verejnosti je ju vidieť čoraz menej. Stiahla sa do súkromia v Rakúsku a jediná obrazovka, kde sa venuje moderovaniu je internetová televízia. O pár dní oslávi 51 rokov a trojnásobná mama prekvapuje lepšou formou ako kedykoľvek predtým. Čo je za tým?

Martina Šimkovičová si užíva život single mamy bez oficiálneho partnera. Jej manželstvo sa totiž ocitlo v troskách ešte v roku 2017. Dvojica má spolu dve deti, Marka (17) a Sofiu (8), napriek tomu však išli definitívne od seba a v roku 2019 sa rozviedli. Moderátorka už nejaký čas žije s najmladšou dcérou v rakúskom Kittsee, a odkedy to zabalila aj v politike, pracuje v internetovej televízii Slovan. Tam si v rámci živého vysielania pozýva do relácie hostí, s ktorými rozoberá aktuálne témy.

Martina Šimkovičová Zdroj: facebook

Martina, ktorá kedysi patrila medzi hlavné tváre Markízy, nedávno zabudla na pracovné povinnosti a vyrazila si na dovolenku do Chorvátska. Tam si stihla oddýchnuť, nabrať bronz a zrejme aj prekvapiť dovolenkárov zo Slovenska. Fotku, na ktorej vychádza z mora a ukazuje naozaj dokonalú postavu, síce nezavesila na sociálne siete, no jej fanúšikovia ju okamžite spoznali. V žltých bikinách a veľkých slnečných okuliaroch bola neprehliadnuteľná. Povedali by ste o nej, že je mamou troch detí a o pár dní oslávi 51 rokov? Zaujímalo nás, čo stojí za jej formou, ktorú ma lepšiu, ako pred pár rokmi.

„Nič také zvláštne nerobím. Cítim, že telo potrebuje pohyb, pokiaľ sa nehýbe, je stuhnuté. Cvičím jogu s kamarátkou – lektorkou a pomáha mi to na chrbticu. Inak som totálne lenivý človek, ale keďže som kedysi športovala (plávanie, volejbal, tanec), tak telo si to pamätá. Ale treba sa hýbať. Diéty neviem držať, ale je fakt, že už toľko jedla nepotrebujem,“ prezradila nám Šimkovičová, ktorá síce diéty nedrží, ale stravu si stráži.

„V jedle sa niekedy obmedzujem, to je jasné! Žena potrebuje mať nejakú kontrolku, čím je staršia, tým menej toho vie jej telo spracovať. Mám sebakontrolu, že napr. aha, tak tu už stačilo,“ dodala Martina, ktorej postavu môžu závidieť aj oveľa mladšie ročníky.