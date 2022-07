Poláková sa ako moderátorka poslednýkrát objavila na obrazovke televízie Markíza 30. júna 2021. Zhruba mesiac nato vyšla von so šokujúcim priznaním. Len málokto vedel, že má za sebou náročnú operáciu. Dovtedy všetko tajila a o jej problémoch vedeli len jej najbližší. Približne po šiestich týždňoch v septembri 2021 zavítala na Slovensko, keď prijala pozvanie do Telerána. A tam opísala svoje zdravotné problémy.

„Išlo o to, že som bola na klasickej preventívke, každá žena by ju mala absolvovať. Lekárka, že hm, poďme sa pozrieť radšej bližšie, čo to je. Išla som na kontrolné vyšetrenie na magnetickú a lekárka hneď, že operácia. Ja, že nie, skúsme to nejako liekmi. Ona, že nie, čo najskôr operácia. Veľa ľudí si povie, čo keď mi niečo nájdu na preventívke a čo potom? Ale o to ide na tých preventívkach, aby niečo našli. Nemala som žiadne príznaky, možno by som žila ďalší rok, dva, päť, neviem, mohlo by sa to zvrtnúť, mohlo by to spôsobiť také komplikácie, že by som tu o šesť týždňov už nesedela usmiata. Viete, koľko kamarátok mi povedalo, že neboli tri roky, čo keď im niečo nájdu? Radšej nech vám to nájdu teraz ako potom, keby ste mali plakať a riešiť ďalšie dva roky svoje zdravie,“ priznala Adriana, ktorá opísala aj pooperačné komplikácie.

„Chytila ma strašne silná anémia. Po operácii to išlo úplne zle. Už predtým som nemala najlepšiu krv, nevedela som sa postaviť z postele, ako sa mi strašne točila hlava. Choďte na preventívku, ženy, ale aj muži,“ vyzvala vtedy všetkých Poláková. Exmoderátorka si užíva život v Rakúsku, spolu s priateľom tam rozbehli biznis s pobytmi v prerobenom kaštieli. No a najnovšie sa fanúšikom opäť zdôverila s ďalšími zdravotnými problémami.

„Mám nízky tlak. Krv v poriadku, myslím tým železo. To som tu v Rakúsku bola na vyšetrení, a tak mi doktorka povedala, tu máte lieky na tlak alebo začnite ráno najprv bicyklovať v posteli a potom pohyb plávanie alebo rýchla chôdza… jednoducho pohyb. Povedala som jej (našťastie vedela anglicky, nemecky by som sa natrápila), že ja mám pohybu až až, ale to nie je kardio pohyb. Takže buď v 46-ke začnem brať lieky, alebo… vybrala som si B,” rozpísala sa na sociálnej sieti Adriana, ktorá chce takto opäť prehovoriť ľuďom do duše, tak ako to urobila aj v septembri 2021, keď ženy vyzývala na pravidelné kontroly. „Skúste to aj vy, nesiahnuť z dôvodu času po liekoch, ale urobiť si čas pre seba. Potom ho budete mať viac a bude kvalitný,“ dodala na záver.



