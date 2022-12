Z Farmy ste odišli za poriadne dramatických okolností. Ako sa na to s odstupom času pozeráte?

„Bol to veľmi zlý deň, od rána sa kumulovalo napätie a vyvrcholilo to tou poslednou kvapkou. Bolo to prehnané. To som už vyhodnotila na mieste, bola to prehnaná reakcia, nestála za to, čo sa v skutočnosti udialo.”

Mnoho ľudí, ktorí vás poznajú z Duelu, zo začiatku nechápali, prečo ste sa na to vôbec dali. Neľutujete spätne toto rozhodnutie?

„Trochu to ľutujem. Mala som úplne iné očakávania, než bola realita. Predošlé Farmy som nevidela, ale aj keby som ich bola videla, tak mi to predkladali ako pokus o zmenu, že chceme Farmu povzniesť, priniesť spoluprácu povedzme inteligencie s tými manuálne zručnými, ale mám taký pocit, že s tým neboli oboznámení všetci. Nebolo to zrejme takto natvrdo formulované.”

Eve už pretiekol pohár trpezlivosti. Od nervov vzala hrnček, hodila ho o stôl a odišla. Takmer ním trafila Šimona. Zdroj: TV Markíza

Čo presne ste očakávali? Nevideli ste predošlé Farmy, ako to tam funguje?

„Ja som očakávala aj to, že tam budem makať, ale stále som sa nedočkala nejakej spolupráce, bola tam skôr deľba práce než nejaká spolupráca. Iste, veď keď niečo treba urobiť, tak sa musia zapojiť všetci, ale potom sa aj stalo, že som na niektorých úlohách nemala s kým spolupracovať. A preto boli aj nedotiahnuté.”

Čím to bolo hlavne spôsobené?

„Keď poskladáte takúto rôznorodú skupinu, ale takúto malú rôznorodú skupinku z ambicióznych súťaživých a pritom natoľko odlišných ľudí, tak tá skupinová dynamika proste nepočká a začne sa uberať úplne iným smerom bez akejkoľvek kontroly. Takže sme si tam zažili hocičo, asi sa tomu nedalo vyhnúť.”

Eva z Farmy. Zdroj: TV Markíza

Všetko zlé je na niečo dobré. Čo vám Farma dala?

„Farma mi určite dala sebapoznanie, pretože som sa ocitla v situáciách, s akými by som nebola konfrontovaná, keby nie tohto, zistila som o sebe, že keď sa cítim zahnaná do kúta, tak reagujem pasívne agresívne a zle sa na to jednoducho pozerá. Bolo by fajn naučiť sa reagovať inak, aby som sa cítila v takýchto situáciách bezpečne bez takejto agresivity. Ale užívala som si lokalitu, prostredie bolo nádherné.”

Na Farme sa pilo, žúrovalo. Vyspali ste sa tam vôbec?

„Bolo tam päť miest na spanie, boli tam dva farmárske domčeky, dom farmára, sluhovňa a hlavná spálňa. Ja som to považovala za súčasť hry, že tam jednoducho musím spať, niečo ako letný tábor. Najhoršie to bolo, keď sa zvyšok partie dohodol, že sa ide ešte oslavovať a potom sa začali trúsiť do hlbokého spánku. To boli náročné okamihy. Bola som tam so psíkom, ktorý na mňa nedá dopustiť, a strážil ma presne v takýchto momentoch. Neznesie ani za bežných okolností, aby sa niekto pokúšal v noci rušiť môj spánok, a tam sa ich našlo viac (smiech). Možno keby bolo viac ústretovosti a trochu menej pocitu, že som pod tlakom, tak k nejakému riešeniu by sme sa dopracovali.

