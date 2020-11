Moderátorka Erika Judínyová (49) si vždy na úprave a oblečení v Smotánke dáva extra záležať. Pred tehotenstvom dráždila sexi outfitmi, teraz, keď je už mamou malou Elly, začala voliť decentnejšie kúsky. No v poslednej dobe začína byť terčom veľkej kritiky.

O vizáž Eriky Judínyovej sa už roky starajú Andrej Kusalík a Patrik Suši Veselý. Keď blondínka počas tehotenstva a po pôrode zmenila v Smotánke šatník, diváci jej posielali pozitívne ohlasy, že konečne je za elegantnú dámu. No posledné týždne to Erike pred kamerami akosi nevychádza. Minule jej obliekli teplákovú súpravu a k tomu biele čižmy, nedávno baloniak ako od Columba a už niekoľkokrát po sebe má účes, ktorý jej absolútne nepasuje. ,,Juuuj, tie vlasy nešťastné,",,Účes veľmi zlé,",,Prestaňte jej robiť na hlave tento nemožný účes. Vôbec jej to nepasuje," odkazujú jej diváci. Čo na túto jej úpravu hovoríte vy?

Erika Judínyová v teplákovej súprave. Zdroj: tv markíza