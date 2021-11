Zlaté časy diváci milovali. Prečo teda relácia nadobro skončila?

- Bolo to moje rozhodnutie! Cítila som to tak, že bez Milana Lasicu by to celkom iste nejaké časy byť mohli, ale „zlaté“ určite nie!

Čo vám relácia najviac dala?

- Viete, ja tú predponu „naj“ nemám veľmi v láske. Zlaté časy boli naozaj výnimočný projekt, predovšetkým preto, že vychádzali a čerpali z veľkého a vzácneho bohatstva archívu Slovenskej televízie. Mne boli osobitne vzácne, samozrejme, partnerstvom a prítomnosťou pána Lasicu! A dali mi možnosť stretnúť a trochu bližšie spoznať množstvo naozaj výnimočných, hostí, ľudí, ktorí vás aj za tú krátku spoločnú hodinku veľmi obohatia. S mnohými som v kontakte dodnes. No a čo sa tiež nestáva každý deň, pracovný, tvorivý kolektív tejto relácie bol naozaj neskutočne pracovitý, aj neskutočne tvorivý. Ako sa zvykne hovoriť: Radosť byť a pracovať s takými ľuďmi.

Určite máte veľa zážitkov a príhod s pánom Lasicom. Ktorá vám najviac utkvela v hlave?

- Uhádli ste, bolo veľa takých chvíľ, ale pre mňa to boli momenty, ktoré vám teraz neviem opísať ako klasické „veselé príhody z nakrúcania“. Mne stačilo, keď som ho videla prichádzať na nakrúcanie tou jeho typickou chôdzou, stačilo mi, keď mi len tak zamával a povedal nazdar! A stačilo mi, keď sa na mňa počas „ostrej“ tak akoby popod fúz pousmial. Vo všetkých takýchto chvíľach som si hovorila: Dobre je!

Keď sa povie Milan Lasica, čo vám prvé napadne?

-Že je stále tu! A že som mala naozaj veľké šťastie poznať ho a môcť s ním v podstate roky spolupracovať! Dostala som nedávno ako dar jeho portrét od nitrianskeho výtvarníka Zbyša Felixa, a až keď som si ho išla dať zarámovať, som si uvedomila, že mu ten skvelý portrét už nebudem môcť ukázať.

Portrét Milana Lasicu, ktorý dostala Elena Vacvalová. Umelcovi ho ukázať nestihla. Zdroj: Archív E. V.

Deň pred jeho úmrtím ste sa s viacerými kolegami stretli u vás doma...

- Bol to jeden príjemný večer s ľuďmi, priateľmi, ktorých mám veľmi rada, s ktorými sme toho veľa pozažívali najmä na spoločných zájazdoch. Dlho sme si ten večer sľubovali a boli šťastní, že sa nám konečne podarilo stretnúť. Na druhý deň my pán Lasica poslal SMS, že bolo fajn, a že kiežby bolo takých stretnutí viac. Odpísala som mu, aby sa nebál, že tých ešte bude.

Pod rozlúčkovým videom zo Zlatých časov na Facebooku RTVS vám diváci zanechali množstvo milých odkazov a viacerým je ľúto, že vás už na obrazovkách RTVS neuvidia. Ako to vnímate?

- Nie som na Facebooku, nikdy som to neľutovala, možno teraz trochu áno (smiech). Ale ak je pravda, čo hovoríte, tak ma to veľmi potešilo. A aspoň takto touto cestou všetkým divákom, ktorí mali Zlaté časy radi, naozaj úprimne ďakujem! Vždy mi na nich veľmi záležalo a ich pozitívne hodnotenie je pre mňa odmenou nad všetky odmeny!

