Nie je to tak dávno, čo sa zaľúbenci Emma Drobná a Filip Šebo vrátili zo španielskej Ibizy. Doma sa však dlho nezdržali a opäť si to namierili k moru. A znova na Ibizu. Speváčka poctivo naberá energiu, chytá bronz a fanúšikom sa ukázala v plavkách. A tí to hneď aj ocenili. „Si úžasná.“ „Sexi, chytáš bronz.“ „Krásne brucho,“odkázali speváčke ľudia. A Filip môže byť iba pyšný na to, akú sexi kosť má doma v spálni.

Emma Drobná a Filip Šebo počas nedávnej dovolenky. Zdroj: INSTAGRAM