Eňa Podzámska mala na chlapov obrovskú smolu. Nevyšiel jej vzťah s Matejm Chrenom a následne ani s Michalom Havranom. Od ich rozchodu v roku 2015 sa po jej boku neobjavoval žiadny oficiálny partner.

Elena Podzámska s ex Matejom Chrenom. Keď sa s ňou rozišiel, znášala to mimoriadne ťažko. Zdroj: Emil Vasko

Síce v roku 2016 vyhlásila, že má nového priateľa, za ktorým lieta až do Ameriky, spoločne ich nikto nikdy nevidel. Prešlo 7 rokov a Eňa je, zdá sa, opäť zamilovaná až po uši. Ako si všimol Nový čas, jej novou blízkou osobou je o 20 rokov mladší muzikálový herec Martin Durkáč, s ktorým zverejňujú zaľúbené fotky jedna radosť. „Sme len blízki priatelia. Nie je potrebné za tým hľadať nič viac,“ povedala však Podzámska pre Nový čas. Durkáč povedal tajomne len to, že je spokojný a šťastný.

Elena Podzámska Zdroj: archív

Okolo Durkáča bolo však v poslednej dobe poriadne rušno. Muzikálový herec Martin Durkáč (31) má na krku vážne obvinenie zo zabitia svojho dlhoročného priateľa Michala Godára († 29). Vyštudovaní herci sa mali pravidelne stretávať, a tak to bolo aj v osudnú noc, keď prišiel Michal o život v byte Durkáčovej matky v Prešove. Martin Durkáč, hosťujúci herec SND či niekdajšia hviezda muzikálov Jána Ďurovčíka, bol prešovskou políciou obvinený zo zabitia svojho priateľa, a to 18. 1. 2023 na základe doposiaľ zhromaždených dôkazov a vykonaného znaleckého dokazovania. Martin je z celej situácie zdrvený, je si však istý, že on zodpovedný za smrť Miša nie je.

Prešovčan Martin Durkáč má za sebou niekoľko príležitostných hereckých rolí. Zdroj: FB

Martin Durkáč nám vtedy porozprával o osudných chvíľach. "S Miškom sme spolu žili asi 7 rokov," potvrdil naše informácie. Dodal, že šli spoločne z Košíc k jeho mame na návštevu do Prešova, boli tam asi týždeň. "Ja som absolvoval extrakciu zuba a zašívali mi prínosovú dutinu. Miško mi spravil vývar, krájal zeleninu, na nič sa nesťažoval. Ja som si o desiatej večer zobral antibiotiká a šiel som spať. Popíjali sme a ráno o šiestej som si dal ďalšie tabletky a šiel si ľahnúť, lebo som mal ísť na kontrolu...," takto opísoval hodiny pred skonom svojho priateľa. Jeho smrť ho zničila.

Prečítajte si tiež: