Boris Hanečka bol hosťom v podcaste v českom Blesku, ktorý rozprával o práci pre Zuzanu Čaputovu. „Celebrity sú obyčajní ľudia, ktorí potrebujú neobyčajné veci,“ odpovedal na otázku, ako sa mu spolupracuje so slávnymi osobnosťami. Keď sa v marci 2019 stala prezidentkou Zuzana Čaputová jej stylistka Sandra Žigová musela nájsť jej dvorného návrhára. Ako prvý jej ukázal svoje nápady Boris: „Bolo naplánované, že by sa mala zoznámiť s viacerými dizajnérmi. Pozreli sme si zahraničné celebrity, ktoré by nám mohli byť vhodnými inšpiráciami,“ prezradil návrhár, ktorý zaujal hneď na začiatku. Najväčšiu pochvalu zožali podľa Hanečku tmavozelené šaty, ktoré si obliekla pri návšteve pápeža Františka na Slovensku, alebo čierny elegantný kostým s bielym prúžkom na stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Kvôli jednému modelu museli dokonca volať pre radu do Buckinghamského paláca!

Boris Hanečka Zdroj: Fashion LIVE!

„Keď šla pani prezidentka k belgickému princovi, tak sme riešili tvar šiat, pretože súčasťou šiat bol pruh látky, ktorý vyzeral ako kráľovská šerpa. Nechceli sme jej dávať niečo, čo by jej poškodilo. Nemá kráľovský titul, tak pre šerpu nebol dôvod,“ opisuje návrhár. Protokolárka pani prezidentky preto napísala štylistke a návrhárke britskej kráľovnej Alžbety II. a spýtala sa. „Prišla nám odpoveď, že sa nemáme ničoho obávať, že tým nikoho neurazíme,“prezradil s úsmevom Boris.

Prečítajte si tiež: