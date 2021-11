FOTO Dva týždne od smrti Mekyho Žbirku († 69): POZRITE, čo žiadajú jeho skalní fanúšikovia

Spevák Miro Žbirka († 69) zomrel 10. novembra na opakovaný zápal pľúc. Uplynulý piatok sa s ním v pražskom krematóriu konala emotívna rozlúčka a vyzerá to tak, že v Prahe bude aj pochovaný. No aj Slováci by chceli mať nejaké pietne miesto, kde by mu mohli ísť zapáliť sviečku.