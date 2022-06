Najvýraznejším párom v romantickej šou Svadba na prvý pohľad boli sexi Dušan (30) a sympaťáčka Karin (23). Po celý čas si výborne rozumeli a aj počas rozhodnutia povedali, že to spolu skúsia aj v reálnom živote. Nikoho asi neprekvapilo, že do seriózneho vzťahu sa to nepreklopilo. Čo bolo dôvodom?

Popradčanka Karin a statný Bratislavčan Dušan už od prvého momentu vyzerali ako ideálna dvojica. Všetko nasvedčovalo tomu, že táto dvojica spolu ostane aj po finálovom rozhodnutí. Opak sa však stal pravdou.

Pre markíza.sk priznali, kde bol problém.

Karin a Dušan zo Svadby na prvý pohľad. Zdroj: Instagram @itskarinroth

„Myslím si, že to nevyšlo preto, pretože každý máme od vzťahu iné očakávania. Duško je už taký pokojnejší, zato ja som živel. Ďalšia vec, ktorá bola pre nás kameňom úrazu, bol fakt, že som necítila, že by to malo perspektívu do budúcna. Ja mám Duška ako človeka rada a som rada, že sme to skúsili a dali tomu šancu, kebyže to neskúsime, určite by mi to bolo ľúto. Na druhej strane som si aj vďaka tomu uvedomila, aké sú moje priority vo vzťahu, moje očakávania a čo reálne potrebujem,” priznala Karin. Dušan bol stručnejší. „Tých vecí môže byť viac, asi kombinácia iného životného štýlu, vekový rozdiel a s tým spojená vízia do budúcnosti,” prezradil.

